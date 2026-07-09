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遭美軍轟炸14死78傷！伊朗無人機報復反擊　卡達等3國遭殃

▲▼ 伊朗查巴哈一座海上交通管制塔遭到襲擊。（圖／路透）

▲伊朗查巴哈一座海上交通管制塔遭到襲擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美伊衝突升溫！伊朗出動無人機、發射飛彈轟炸鄰近國家境內的美軍基地與軍事設施，除了科威特與巴林，卡達也被列入攻擊目標，藉此報復美國對伊朗境內的空襲。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指出，伊朗軍方深夜派無人機鎖定卡達境內一處衛星訊號接收站、科威特的愛國者防空系統，以及美軍在巴林的燃料儲存設施。

卡達近幾個月來一直是美伊之間的重要溝通橋樑，當地居民9日凌晨收到手機安全警報，隨後很快又收到另一則訊息，稱威脅已「解除」。

根據伊朗革命衛隊早些時候的說法，軍方在美軍發動攻擊數小時之後展開反擊，目標鎖定科威特艾瑞夫江（Arifjan）與沙列姆（Ali Al Salem）的基地，以及巴林賈法勒（Juffair）和希克伊沙（Sheikh Isa）的基地，若美國未來又發動攻擊，伊朗將鎖定該區域其他美國基地做出進一步回應。

巴林軍方9日表示，境內防空系統成功攔截並摧毀多波伊朗空襲，伊朗蓄意使用飛彈和無人機襲擊平民和私人財產，構成對國際人道主義法的公然違反。

在此之前，美軍轟炸伊朗境內超過90個目標。伊朗衛生部9日表示，在過去兩天，美軍的空襲行動已造成14人死亡、78人受傷。

伊朗媒體稱，南部沿海城市以及戈勒斯坦省都有發生爆炸與攻擊事件，阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火的畫面在社群媒體上瘋傳。查巴哈（Chabahar）有發生爆炸與停電的狀況，一間醫療機構遭碎片擊中，2座碼頭與海上交通管制塔也成為攻擊目標。在東南部城市伊朗夏赫爾（Iranshahr），美軍攻擊機場導致一名消防員罹難。

▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

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