2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

▲失聯女移工變身地下醫美口碑好，2年來吸客3千人次。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

28歲越南籍阮姓女子在台逾期居留2年多期間，從事非法醫美工作，從越南網路買來玻尿酸、肉毒桿菌等醫材後親自施打，還標榜可到府服務，1cc收費2000元至2500元，由於技術好又便宜，吸引近3000人次同鄉消費，其中不乏在八大行業上班的女子，海巡署台中查緝隊6月依法送辦。

台中查緝隊114年10月獲報，霧峰區1名越南籍脫逃女移工，在住所向同鄉施打玻尿酸、麻醉藥、肉毒桿菌等醫美藥劑，114年12月9日前往搜索，查扣20多萬元現金、各種藥劑一百多瓶與醫療器材乙批，數量堪可媲美合法醫美診所。

阮女早在112年合法工作期間就私下兼職，後來被警方依藥事法送辦，阮女未獲交保開始潛逃，113年1月3日通報失蹤人口，距離這次落網，已逾期645天。

阮女收費標準是，玻尿酸1cc收費2000至2500元，同一部位最多可施打4cc，不但在住所接受客戶預約，也可到府服務，由於服務口碑好，越南同鄉一傳十，十傳百，每天都有3、4人消費，1天最高曾有10人的紀錄。

而她營業用的藥劑來源，都是透過越南網路購買，郵寄到台灣的便利商店，她再去領取。

台中查緝隊表示，阮女從未接受過專業醫事訓練，且無主管機關核准之執業證照，全是透過消費者彼此介紹，搜索時她就正在為客人施打玻尿酸，全案依違反《藥事法》及《醫師法》移送台中地檢署偵辦。