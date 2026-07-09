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颱風假要來了？巴威暴風圈侵襲率「北北基5縣市100％」

中央氣象署今下午14時30分正式發布海上颱風警報。（氣象署提供）

▲中央氣象署今下午14時30分正式發布海上颱風警報。（氣象署提供）

圖文／鏡週刊

今年強烈颱風「巴威」來勢洶洶，中央氣象署今（9日）下午14時30分正式發布海上颱風警報，首波海上警戒範圍涵蓋台灣東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）以及巴士海峽，預計最快將於明天凌晨發布陸上颱風警報。

根據氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」數據，全台共有10個縣市的侵襲機率突破九成，其中台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣等5個縣市的機率更是高達100%，連江縣、新竹縣市、花蓮縣與苗栗縣也都超過90%。面對暴風圈高機率籠罩，不少民眾相當關心是否會放颱風假，北北基桃預計將在今晚8點前共同對外宣布最新停班停課決策。

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氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」數據，全台共有10個縣市的侵襲機率突破9成。（氣象署提供）

▲氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」數據，全台共有10個縣市的侵襲機率突破9成。（氣象署提供）

氣象署指出，今14時巴威颱風的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約920公里的海面上，正以每小時19公里的速度向西北方向前進。雖然受到中層風切與海洋條件的影響，巴威的結構目前已開始稍微減弱，但其七級風的平均暴風半徑仍高達300多公里，堪稱是近30年來暴風半徑最大的颱風。目前颱風正穩定朝西北方前進，預計明天下午左右會逐漸通過台灣北部海面，不過由於其環流龐大，與台灣地形產生交互作用後，未來的路徑仍有偏北或偏南的不確定性，氣象署將持續密切關注。

氣象署預報科長林伯東特別提醒，這場風雨影響台灣最劇烈的時段將落在明天（10日）晚間到後天（11日）整天。受到颱風外圍環流與主體影響，各地沿海陣風將逐漸增強，普遍可達8至11級，其中桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼及綠島更可能出現12級的猛烈強風。在海面部分，颱風帶來的長浪不容小覷，浪高預計突破6公尺以上，海上作業船隻務必嚴加戒備。

氣象署預報科長林伯東特別提醒，這場風雨影響台灣最劇烈的時段將落在明天晚間到後天整天。（氣象署提供）

▲氣象署預報科長林伯東特別提醒，這場風雨影響台灣最劇烈的時段將落在明（10）天晚間到後（11）天整天。（氣象署提供）

在降雨方面，明天白天起北部與宜蘭山區將首當其沖，出現局部大雨或豪雨；到了明天深夜至週六白天，雨勢將達到最尖峰，屆時全台各地皆有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部、東北部及中部山區，恐迎來豪雨以上等級的劇烈降雨。整體雨勢與風力預計要到週六深夜才會逐漸趨緩，並隨著颱風在下週日（12日）遠離而進一步減弱。

氣象署呼籲民眾，雖然實際停班停課標準仍須由各縣市政府依據風力與雨量預測評估後宣布，但面對此近30年來罕見的大型颱風，全台民眾皆應提早做好萬全的防颱準備。


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