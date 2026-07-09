麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

▲皮膚科醫師整理出「安心吃避風港」清單，麥當勞、肯德基等7速食品牌皆未使用致癌油。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

中聯油脂爆發致癌物「苯駢芘」超標風波，引發全台外食族恐慌，對此，國內多家知名連鎖速食及炸物品牌紛紛發聲，強調沒使用問題油品，請消費者安心食用。皮膚科醫師鍾佩宜特別彙整了麥當勞、肯德基、漢堡王、拿坡里、三商炸雞、頂呱呱及繼光香香雞等七大業者的最新回應，幽默表示，「被嫌不健康的垃圾食物，這幾天成了最讓人安心的」。

皮膚科醫師鍾佩宜昨（8）日在臉書粉專「皮皮醫生 鍾佩宜」發文指出，最近因為中聯油脂爆發致癌物超標事件，全台民眾相當害怕是否買到問題油，甚至已經吃下肚；但令許多人驚喜的是，平日被冠上「垃圾食物」標籤的速食，多家業者先後發聲強調未使用問題油。

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鍾醫師整理國內多家速食業者發布的聲明顯示，各大品牌多採用進口油源或具備嚴格的自主檢驗機制。其中，台灣麥當勞強調全數使用進口葵花油，與本土大豆油完全區隔；肯德基則表明使用100%進口植物烹炸油，且每日進行檢測、定時更換；漢堡王在內部清查後，確認完全沒有購買本次下架的任何油品。

在本土及炸雞連鎖品牌方面，同樣全數過關。拿坡里與三商炸雞均表示未採用問題油品，呼籲消費者安心；頂呱呱則澄清門市並非使用問題批號的油品，且為了安全起見，已於第一時間啟動預防性更換；繼光香香雞經內部核對確認，全台門市皆未受到此次食安風波影響。

面對這波全台核對沙拉油食安批號的情況，鍾醫師也幽默表示，平常被嫌不健康的「垃圾食物」，這幾天竟然成了外食族最讓人安心的「求生避難所」。不過，鍾醫師也特別提醒，這份「安心清單」僅供此次食安事件期間的緊急消費參考；速食與炸物在本質上仍不屬於健康飲食的首選，即便避開了特定致癌物超標的問題油品，長期且過量食用依然會對身體造成負擔。鍾醫師呼籲民眾在風波過後，還是應該減少油炸食物的攝取，回歸均衡飲食。

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