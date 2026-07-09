巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

▲最新衛星雲圖顯示，巴威颱風環流結構已不完整，雲系呈現猶如「鬼剃頭」般缺了一角。（圖／翻攝自FB／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風海上颱風警報已發布，中央氣象署預估明（10）日發布陸上颱風警報。不過，氣象粉專指出，巴威近期受到強烈垂直風切及乾空氣侵入影響，環流結構已不如先前完整，衛星雲圖更呈現猶如「鬼剃頭」般缺了一角，後續是否因此影響路徑、出現向西修正，仍是接下來觀察重點。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新衛星雲圖可以明顯看出，巴威環流結構已不像先前那麼完整、厚實，受到東側強烈垂直風切及乾空氣侵入影響，東半側深對流明顯減弱，雲系呈現宛如「鬼剃頭」般缺了一角，使整體結構變得不對稱。

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持續觀察「不對稱環流」是否影響颱風路徑

粉專指出，接下來值得持續觀察的是，這種不對稱環流是否會影響颱風路徑。一般而言，颱風中心有機會朝深對流較旺盛的一側，也就是向西出現些微修正，但實際偏移幅度仍須觀察未來數小時環流結構及對流恢復情形，「繼續觀察！」

粉專也提醒，雖然巴威強度已有所減弱，但仍是一個風圈廣大、環流範圍遼闊的颱風，「別小看巴威了！」另外，實際資訊仍應以中央氣象署正式發布為準。

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另外，無論颱風中心最終是否登陸，核心輾過北部上空已是「板上釘釘」的事實。週五白天起，外圍環流就會先打進北部陸地，開始有感的間歇性風雨；入夜後風雨逐漸增強，週六一整天都將面臨強風豪雨。特別是雪山山脈沿線的北部山區，預測累積雨量相當可觀，務必做好防範。

至於中南部平地與澎湖的狀況，由於巴威是大型颱風，氣流繞島後會直接吹向西半部。週五白天，中南部平地及澎湖群島就會吹起強陣風，週六風力將達最高峰，預估十級風起跳，恆春半島受地形效應影響風雨會更強。降雨方面，中南部平地週五深夜就會出現間歇性風雨；而原本無感的中南部山區，在週六颱風中心翻過台灣北端、轉為迎風面後，雨勢就會明顯爆發。

再來是宜花東與外島地區：身處直面颱風第一線的宜蘭與北花蓮，週五起風雨會愈晚愈大，並在週六白天達到最大。粉專強烈示警，若颱風最終登陸，極可能就在宜蘭一帶，屆時在颱風眼牆直接接觸下「必定是狂風暴雨」，請全程保持警覺。

而南花蓮、台東因為有山脈阻擋，反而是風雨相對較小的區域。但要特別留意週六上半天可能出現極端高溫的「焚風」，花東縱谷區將是熱點；直到週六下半天轉回南風後，台東沿海風雨才會增強。至於外島部分，金門距離較遠影響較小；馬祖則在週末可能被颱風核心直接狙擊，需嚴防強風豪雨。