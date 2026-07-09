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矢板明夫案後「嚴審港澳來台」？陸委會：中共也可能用台灣人犯案

▲▼ 譴責中共跨境暴行聲援矢板明夫記者會,矢板明夫 。（圖／記者徐文彬攝）

▲矢板明夫舉辦記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡紹堅／台北報導

媒體人矢板明夫日前遭一名香港籍嫌犯打傷，案件正朝中共「跨境鎮壓」方向調查。對於是否加嚴針對港澳人士的入境審查，陸委會副主委、發言人梁文傑9日表示，中共不利用香港人犯案，也可能利用台灣人犯案，所以重點應放在如何透過法律提高相關犯罪的成本。

梁文傑在例行記者會上提到，他們之所以高度懷疑這是「跨境鎮壓」案件，主要是因為嫌犯為香港籍人士，而且不是一個人來台，是經過策劃、有組織的行為，「一個香港人透過組織性的方式來台，就為了要給矢板明夫一個教訓，這顯然是有很明確的目的，不會只是因為對矢板明夫的言論有不滿，就做這樣的事，可能性非常低。」

梁文傑說，案件正好發生在《民族團結促進法》正式實施之後，時間上高度密接，所以他們認為是《民族團結促進法》實施之後的第一個可能案例。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑認為，這一次相關單位能夠迅速逮捕嫌犯，其實有很多碰巧的原因，上一次湯偉雄（赴湯）被潑漆，就沒有在第一時間抓到人，以至於錯失很多機會。

梁文傑說，政府當然會檢討港澳人士來台的審查機制，但必須強調，中共對台灣實施類似武力恐嚇式的手段，利用的不只是港澳人士，也包括台灣人士。

梁文傑舉例，以前何韻詩在台灣被潑漆，還有林榮基之前被潑漆，嫌犯都是台灣人，顯示中共運用的工具、對象不會僅限於港澳人士，「只是這次是抓到一個香港人，上一次也是香港人，所以大家可能會特別有疑慮，但今天如果沒有利用香港人，一樣也會利用台灣人。」

梁文傑強調，最重要的，是怎麼在最快速的時間把人找到、把人逮捕，還有逮捕了之後，到底有沒有足夠的法律支撐，處以足夠的罪刑，提高犯罪的成本。

梁文傑坦言，非常遺憾，何韻詩案、林榮基案，政府也花了很大的精神，結果何韻詩案的主嫌只以污辱罪跟毀損罪判了有期徒刑3個月，可以易科罰金；林榮基案也同樣，一個判3個月、一個判6個月、一個判8個月，全部可以易科罰金，完全不足以令犯嫌卻步，「所以真正的問題重點，是我們的法律有沒有辦法提高犯罪成本。」

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