2警犬「鎖高溫車上7小時」活活熱死！　美警官停職恐坐牢

▲ Rip和Boomer在車上活活熱死。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／ 綜合外電報導

美國紐澤西州發生一起悲劇，一名41歲警官涉嫌將2隻K-9警犬遺留在高溫巡邏車內長達7小時，導致牠們雙雙死於熱衰竭，目前已被停職。

熄火鎖窗7小時 警報系統未啟動

綜合《每日郵報》等外媒，塞勒姆郡（Salem）警長辦公室警官韓德森（Cody Henderson）被控於今年5月29日上午8時30分至下午3時30分之間，將2隻警犬留在停放法院停車場的公務車內，期間車輛全程熄火、車窗緊閉，原先用來保護警犬的車內高溫警報系統並未啟動，且空調疑似故障有待修理。

當天戶外氣溫達攝氏約25度，而車內密閉空間的溫度可於短短數分鐘內急速攀升至危險程度。韓德森下午從法院走回停車場後，才發現2隻警犬已陷入昏迷，隨即開車趕往德拉瓦州動物醫院，但到院時牠們均已死亡。

服役3至5年 驗屍確認死於過熱

2隻警犬分別為4歲的比利時牧羊犬Rip，服役近3年，專門執行巡邏及毒品偵測任務；以及6歲史賓格犬Boomer，加入警局已5年，負責偵查爆裂物。紐澤西州動物健康診斷實驗室驗屍確認，犬隻很可能死於體溫過高（Hyperthermia），即俗稱的熱衰竭。

檢察官強調，當時室內犬舍明明可以使用，韓德森卻將警犬留在車上。塞勒姆郡檢察官辦公室本月7日正式將他起訴，罪名包括蓄意或魯莽導致動物死亡等2項3級重罪，以及將動物遺留在不人道環境中、未盡到照護責任等多項虐待動物相關罪名，最重可面臨18個月有期徒刑。

韓德森目前已被停薪停職，預計30日出庭應訊。塞勒姆郡警長辦公室則發文表示，對Rip與Boomer離世深感悲痛，並稱牠們「展現服務、忠誠與奉獻的最高典範，對公共安全的貢獻永遠不滅。」