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廣西洪災「已致39死」還淹到廣東　有居民直接躺在沙包上滑手機

記者廖翊慈／綜合報導

廣西近日受颱風「美莎克」帶來的暴雨侵襲，災情持續擴大。官方9日通報，截至目前，全區已造成39人死亡、9人失聯，其中南寧市橫州市六藍水庫潰口災害共釀成26人死亡、7人失聯，搜救及災後重建工作仍持續進行中。不少民眾表示，水已經淹到廣東了。

▲有網友表示，水已經淹到廣東了。（圖／翻攝自微博）

▲有網友表示，水已經淹到廣東了。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，南寧市9日召開防汛救災記者會表示，六藍水庫潰口事故已確認造成26人死亡，其中5名死者身分仍待確認，另有7人失聯。官方也指出，由於部分罹難者仍須完成身分鑑定，死亡與失聯人數後續可能有所調整。

截至9日上午11時，南寧市已累計轉移安置6萬4500名居民，其中橫州市轉移5萬4500人、賓陽縣轉移9321人，均已完成安置。由於預估洪峰將通過下游河段，賓陽縣再新增疏散1171人，以降低淹水風險。

▲男子直接躺在蜜雪冰城門口的沙包上滑手機。（圖／翻攝自微博）

▲男子直接躺在蜜雪冰城門口的沙包上滑手機。（圖／翻攝自微博）

不少廣西居民曬出災情照片，並無奈表示，水尚未完全退去，低樓層的住戶都很無奈，目前多地交通仍未恢復暢通。還有人曬出一段影片，一家蜜雪冰城門口堆滿沙包，一名男子直接躺在沙包上滑手機，與路面如小河般的積水形成強烈對比，令眾人苦笑「相當愜意」。

一位居民無奈表示，自己所在的地區水已退，家是回來了，但什麼都沒了，就也只剩下房子了，裡面的東西全泡爛了。

基礎設施搶修方面，橫州市及賓陽縣通訊基地台恢復率已達87.7%，兩地已有約6萬3000戶恢復供電，其餘區域仍持續搶修中；另外，已恢復通行高速公路2條共5處路段、國省道6條32處路段，以及47條農村道路。

▲▼廣西洪災。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西洪災。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

官方表示，目前六藍水庫水位已降至大壩基岩以下，其他水庫整體運作穩定。下一步將持續搜救失聯者、安置受災居民，並加快道路、供電、通訊及供水等基礎設施修復，盡速恢復災區正常生活秩序。

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