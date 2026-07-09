顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

▲嘉義人妻水果刀殺死丈夫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義縣水上鄉三和村一處民宅2025年8月發生一起殺人案！一名30歲黃姓人妻持水果刀朝莊姓丈夫狂捅15刀，隨後將刀子從陽台丟到一樓，莊姓小叔發現出事趕緊報警處理。警消獲報趕抵，將莊男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。黃女事後被依殺人罪嫌起訴，嘉義地院9日將她判刑7年，全案仍可上訴。

回顧整起案發經過，警消2025年8月6日凌晨1時42分接獲通報，三合村一處住宅發生緊急救護案件，隨即派員趕抵現場處理，抵達後發現，36歲莊姓丈夫身中多刀，已失去生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但經急救過後，莊男仍因傷勢過重宣告不治。

根據檢方調查，黃姓妻子當時在3樓更衣間持水果刀朝莊姓丈夫接續揮砍、刺擊，莊男身中15刀，而黃姓妻子犯案後，隨即將水果刀朝陽台外丟棄到一樓，居住在4樓的莊男胞弟見狀報警，全案因此曝光。

嘉義地院審理後認為，雖然黃女在偵審中坦承犯行，但第一時間並非她自行報案，且在她自白前，警方就已經有確切根據懷疑她殺人，因此不符合自首規定，但考量黃女案發前長期遭家庭暴力，又是失明婆婆、3名發展遲緩子女的主要照顧者，最後判處黃女有期徒刑7年。全案仍可上訴。