紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

▲全聯周末推出馬鈴薯10元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

防颱補貨再加碼，全聯、大全聯周末推出生鮮優惠，其中全聯祭出國產馬鈴薯每顆10元、金目鱸魚片69元等；大全聯則推出PX Pay會員限定福利券，「最低1元」就能買到台灣特選紅蘿蔔。愛買量販也在今（9）日起至7月13日，推出防颱生鮮優惠。

▲全聯7月11日至7月13日限時3天，推出周末加碼優惠。（圖／業者提供）



★ 全聯

● 周末生鮮優惠

7月11日至7月13日限時3天推出周末加碼優惠，主打家庭常備蔬菜、蛋白質及甜點，方便民眾一次補貨。

• 國產馬鈴薯（約130公克／粒）每粒10元。

• 紐西蘭富士蘋果買6粒78元，平均每粒13元。

• 金目鱸魚片（180公克）每片69元。

• 鮮凍SPA蝦（250公克）每盒119元。

• 去皮雞胸肉（約290公克）每盒75元。

• 石垣鹽質白蛋（5粒）單包89元、2包158元。

• 虎皮蛋糕捲（190公克）每盒49元。

▼全聯「虎皮蛋糕捲」限時特價。（圖／業者提供）

★ 大全聯

● 生鮮量販優惠

7月10日至7月13日推出量販規格優惠，蔬菜、水果、肉品及烘焙商品同步降價，適合一次大量採買。

• 履歷水果彩椒、台灣鮮香菇各69元。

• 台灣金針菇（約1公斤）59元。

• 台灣紅蘿蔔（約1公斤）45元。

• 台灣金煌芒果每台斤45元。

• 吳郭魚每尾49元。

• 豬小排切塊每台斤228元。

• 去骨雞腿每台斤138元。

• 本草豬胛心肉塊每台斤297元。

• 韭菜雞蛋厚燒餅買3個88元。

• 原味可頌4入89元。

• 巧克力鬆餅4入85元。

● PX Pay會員領券「最低1元」

7月10日至7月13日，PX Pay會員領取福利券後，可享限量優惠。

• 台灣特選紅蘿蔔（約350公克）每條1元。

• 進口青花菜（約180公克）每顆10元。

• 紐西蘭富士蘋果（約270公克）每顆10元。

▲愛買量販增加生鮮、民生品備貨量。（圖／業者提供）

★ 愛買

● 防颱備貨

愛買表示，全台門市已提前增加約3成民生商品及生鮮蔬果備貨量，降低缺貨風險，並於7月9日至7月13日推出防颱生鮮優惠，方便民眾提前備貨。

• 紐西蘭洋蔥1公斤55元。

• 台灣馬鈴薯1公斤55元。

• 小黃瓜600公克59元。

• 高麗菜600公克79元。

• 桃園市農會有機葉菜每包39元。

• 鴻喜菇、雪白菇150公克任3包85元。

• 鯛魚腹片400公克149元。

• 安永鱸魚片2包199元。

• 台灣野生安康魚每包59元。

▲▼愛買量販增加備貨量。（圖／業者提供）

★ 萬家福量販、樂家康超市

因應巴威颱風逼近，萬家福量販、樂家康超市啟動防颱備貨機制，生鮮蔬果總備貨量提升至180噸，其中葉菜、高麗菜、根莖類、花菜及菇蕈類都大幅增加，希望維持供貨穩定，同步祭出蔬果及品牌慶優惠。

● 防颱優惠

• 有機葉菜300公克每包39元。

• 有機高麗菜每顆95元。

• 7月10日至7月16日，有機鴻喜菇每包27元，「買2送1」。

• 7月10日至7月13日，履歷香菇350公克每包88元、履歷胡蘿蔔1公斤每包58元、履歷洋蔥900公克每包75元、履歷蒜米300公克每包88元、履歷地瓜1公斤每包66元。

• 官田菱嘴菱角（即食）每包120元。

• 即日起至7月28日，品牌慶推出買1送1、指定商品最低10元、滿額送現金折價券、OPENPOINT點數等優惠。

• 即日起至7月28日，會員購買商品名稱含「萬」、「家」、「福」任一字，即可獲得4張購物中心餐廳優惠券（每位會員限領1次）。