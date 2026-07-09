　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲歐陽榕殺害女建商案遭判死刑定讞，檢察總長為他提出非常上訴。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下2003年高雄盧姓女建商命案的兇手歐陽榕，2011年間遭判死刑定讞。但他今年初因為器官衰竭，在獄中過世，得年70歲。但前檢察總長邢泰釗認為他的案件有法律上瑕疵，仍為他提出非常上訴，創下我國首件為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例。案經最高法院審理後，最高法院9日採信檢方見解，認為死刑判決確實違法，予以撤銷；但因被告死亡，所以做出不受理判決。

1956年出生的歐陽榕，被工廠解雇後認識了在建設公司擔任總經理的盧姓女建商，2人關係曖昧，女建商每月資助歐陽榕2萬元。一直到2003年間，女建商因經濟困難停止資助，但卻引來殺機。歐陽榕綁架女建商後，向家屬勒贖1200萬元，經過討價還價後，降為800萬元，但其實女建商早就被殺害並分屍成10袋。警方趁著取贖之際逮捕歐陽榕。

歐陽榕一開始不認罪，辯稱與死者共浴，但死者卻不慎摔倒身亡。歷審法院均不採信，先後判處5個死刑、2個無期徒刑，最高法院於2011年3月間採信高雄高分院更六審見解，將他判處死刑定讞。歐陽榕在獄中等待執行，到今年已經70歲，今年1月25日他因為器官衰竭病逝於高雄第二監獄。檢察官已經開立死亡證明並交付家屬。

最高檢察署檢察官審閱死刑定讞案件發現，歐陽榕的死刑確定判決中有有「三審未經過言詞辯論」、「評議未有一致決」等審判上瑕疵，因此報請時任檢察總長邢泰釗審閱。邢泰釗根據《刑事訴訟法》第303條規定「被告死亡或為被告之法人已不存續，應諭知不受理之判決」。本案中被告歐陽榕已死亡，但他的死刑確定判決存存有程序瑕疵，若撤銷改判「不受理判決」雖無實益，但仍然屬於對歐陽榕「有利」的裁判，因此邢泰釗決定提出非常上訴。創下我國採憲法判決後，首起為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例。

案經最高法院審理後，最高法院認為本案確實有檢方所稱「三審未經過言詞辯論」、「評議未有一致決」等審判上瑕疵，不符合司法院憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，判決違背法令，檢方提出的非常上訴有理由，死刑判決應予撤銷。但被告歐陽榕已經死亡，依照《刑事訴訟法》第303條第5款規定，最高法院作出不受理判決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

廣西洪災「已致39死」還淹到廣東　有居民直接躺在沙包上滑手機

台東熱氣球7/10下午起連3天取消　最美星空音樂會延期

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

【媽媽會封鎖小孩LINE】家寧妹庭上爆料　家寧一聽笑出來

社會熱門新聞

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

八軍團上校旅長帶隊衝制服店　火速遭拔官

新兵入伍5天從班長嗆到營長「出去弄死你」

獨／北市柔道教練帶15歲女學生上摩鐵下場曝

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

即／討債網紅鍾小鍾、大哥移送　蹦闆留下原因曝

颱風深夜性侵！女客人被拉進漆黑廁所　餐酒館店長噁辯：時間很短

即／北市27歲女隆乳後「突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

艦艇兵沒回部隊　哨船碼頭漂浮送醫不治

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

客匯款買1.7萬戒指　老闆一看金額傻眼

男欠稅百萬股票遭扣　抱現金繳清保住台積電

即／台中南屯建築工地夜間大火

更多熱門

相關新聞

涉共諜案第二波　民進黨工黃取榮遭重判10年

涉共諜案第二波　民進黨工黃取榮遭重判10年

民進黨前資深黨工黃取榮涉受中共利誘擔任共諜20年，洩漏多項重要機密。先前就因拉攏任職總統府與外交部的黨工，提供時任副總統賴清德行程與外交工作等機敏情資，二審將他判刑6年。此外，他也另外犯下《國家安全法》中「為大陸發展共諜組織罪」，高等法院9日一審將他重判有期徒刑10年、沒收不法所得410萬7500元。可上訴。

呂金鎧涉性侵殺害女大聲再審無罪　遭最高院撤銷

呂金鎧涉性侵殺害女大聲再審無罪　遭最高院撤銷

解除對鍾文智科監出大包　高院法官陳勇松遭罰俸1年

解除對鍾文智科監出大包　高院法官陳勇松遭罰俸1年

三重嬤孫三代滅門血案　兇手張泓毅二審仍判死

三重嬤孫三代滅門血案　兇手張泓毅二審仍判死

法律開始理解創傷　兒少性侵追訴期修法的真正意義

法律開始理解創傷　兒少性侵追訴期修法的真正意義

關鍵字：

法律人權非常上訴歐陽榕檢察總長最高檢察署最高法院駁回

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面