死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

▲歐陽榕殺害女建商案遭判死刑定讞，檢察總長為他提出非常上訴。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下2003年高雄盧姓女建商命案的兇手歐陽榕，2011年間遭判死刑定讞。但他今年初因為器官衰竭，在獄中過世，得年70歲。但前檢察總長邢泰釗認為他的案件有法律上瑕疵，仍為他提出非常上訴，創下我國首件為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例。案經最高法院審理後，最高法院9日採信檢方見解，認為死刑判決確實違法，予以撤銷；但因被告死亡，所以做出不受理判決。

1956年出生的歐陽榕，被工廠解雇後認識了在建設公司擔任總經理的盧姓女建商，2人關係曖昧，女建商每月資助歐陽榕2萬元。一直到2003年間，女建商因經濟困難停止資助，但卻引來殺機。歐陽榕綁架女建商後，向家屬勒贖1200萬元，經過討價還價後，降為800萬元，但其實女建商早就被殺害並分屍成10袋。警方趁著取贖之際逮捕歐陽榕。

歐陽榕一開始不認罪，辯稱與死者共浴，但死者卻不慎摔倒身亡。歷審法院均不採信，先後判處5個死刑、2個無期徒刑，最高法院於2011年3月間採信高雄高分院更六審見解，將他判處死刑定讞。歐陽榕在獄中等待執行，到今年已經70歲，今年1月25日他因為器官衰竭病逝於高雄第二監獄。檢察官已經開立死亡證明並交付家屬。

最高檢察署檢察官審閱死刑定讞案件發現，歐陽榕的死刑確定判決中有有「三審未經過言詞辯論」、「評議未有一致決」等審判上瑕疵，因此報請時任檢察總長邢泰釗審閱。邢泰釗根據《刑事訴訟法》第303條規定「被告死亡或為被告之法人已不存續，應諭知不受理之判決」。本案中被告歐陽榕已死亡，但他的死刑確定判決存存有程序瑕疵，若撤銷改判「不受理判決」雖無實益，但仍然屬於對歐陽榕「有利」的裁判，因此邢泰釗決定提出非常上訴。創下我國採憲法判決後，首起為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例。

案經最高法院審理後，最高法院認為本案確實有檢方所稱「三審未經過言詞辯論」、「評議未有一致決」等審判上瑕疵，不符合司法院憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，判決違背法令，檢方提出的非常上訴有理由，死刑判決應予撤銷。但被告歐陽榕已經死亡，依照《刑事訴訟法》第303條第5款規定，最高法院作出不受理判決。