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心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲台北人妻出軌小王並有許多露骨訊息互動，丈夫憤而將小王告上法院。（示意圖，與當事人無關／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻小蓉參加某心理共學團後，與男子阿光(化名)結為「心靈伴侶」，除了在訊息中喊了阿光1969次「老公」，還相約五星級酒店等處激戰，並聊色嬌喊「每一下都很有感！」露骨對話被小蓉的丈夫看見，丈夫崩潰對阿光提告求償百萬。台北地院審理，法官判阿光侵害配偶權，要賠償55萬。全案還可上訴。

人夫主張，他和妻子小蓉結婚近20年，婚後育有4名子女，夫妻間原本互相扶持，然而小蓉因參加坊間的心理共學團後，與某工作室創建人阿光並發展不倫關係，而阿光明知小蓉已婚，還以身心靈溝通等話語取得小蓉的信任，兩人互稱「心靈伴侶」並發展出男女感情。

人夫表示，他在2022年發現妻子出軌後，小蓉聲稱已經和阿光切割，他也不計前嫌的與小蓉重修舊好，然而2025年他又發現小蓉與阿光聯絡，且在2024年5月21日起至去年2月18日間，二人動不動就互表愛意、傳遞露骨不堪的訊息，其中互稱1969次「老公」、550次「老婆」，還說了255次「愛你」、164次「想你」、12次「愛愛」、314次「抱抱」、7次「性愛」、8次「摩鐵」，對話荒淫逾矩，顯然多次到摩鐵發生性行為，他每次想到這些對話就痛苦不已，提告對阿光求償100萬元。

人夫也提出訊息證據，包含阿光說「我要X進去了，喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔哦誒誒，我要我要」、「若有若無地盡(進)出XX，喔喔！好舒服！」，小蓉也回「呵~不會若無~都是有的，每一下都很有感！」，兩人還有「拍給我看妹妹！弟弟要X進去！嗯嗯嗯嗯！我想要！」、「在水裡則麼拍啦，但是我腳有張開唷」等對話。

此外，兩人還經常相約發生性行為，傳訊說「我們可以早上約八里的摩鐵嗎」、「八里喜來登酒店，有泡湯池，3小時2400元」、「想起我們台中的桂冠酒店的那幾晚激情浪漫的時光」、「還是去妳家後面的摩鐵？」，事後又討論「只是今天在一起有一些不一樣的感覺，而且妹妹的○○○，透明，就很像潤滑劑 」、「聽起來很像是小說裡寫的女生的愛○」，另日還有「只是超害羞的啦~...咦?會不會是後來我坐在上面時？那時候太瘋狂了！」等語。

全案審理時，阿光表示他在20212在劇場認識小蓉，兩人接觸日見頻繁，逐漸跨越界線，他願意在法律上接受懲罰，並向人夫道歉，但請法官考量他患有肺癌，也須獨自一人照顧高齡母親，能酌減損害賠償金額。

法官認為，阿光對於訊息內容並不爭執，判定他侵害配偶權，審酌兩方學經歷、家庭狀況、財產及所得，以及對人夫造成的痛苦等一切情狀，判阿光要賠55萬元。可上訴。

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