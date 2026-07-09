巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

▲受巴威颱風影響，金門11日國內線班機停飛。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

受強烈颱風巴威影響，金門航空站今（9）日下午更新航班資訊，7月11日國內線航班全天取消；7月10日則有部分航班停飛，華信航空及立榮航空同步加開班機協助疏運旅客，提醒民眾出發前務必再次確認航班動態。

金門航空站表示，華信航空將於7月10日上午加開松山往返金門AE2063、AE2064、AE2065及AE2067等4架次航班，協助旅客提前疏運。不過，當天午後自松山、台中出發前往金門的航班將取消，高雄出發航班則自下午14時後陸續停飛。

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立榮航空也公布最新異動，包括松山、台中、台南及高雄往返金門的多個航班取消。其中，台灣本島前往金門取消松山B7-8821、8829、8835，台中B7-8965，台南B7-8991，以及高雄B7-8921、8925、8927等航班；金門飛往松山、台中、台南及高雄也有多班停飛。

此外，立榮航空調整部分航班時間，包括台中飛金門B7-8961提前至上午11時50分起飛；金門飛高雄B7-8926提前至下午13時30分、B7-8922提前至下午14時起飛。同時加開台北飛金門B7-9381及B7-9385兩班加班機，分別於上午10時10分及11時50分起飛，以提升疏運量能。

金門航空站提醒，受颱風天候影響，航班仍可能視天氣狀況持續調整，旅客出發前應透過航空公司官網、App或客服查詢最新航班資訊，並預留充足交通時間，留意天候變化，確保行程及飛航安全。