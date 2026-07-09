　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

▲▼ 受巴威颱風影響，金門11日國內線班機停飛。（圖／記者鄭逢時攝）

▲受巴威颱風影響，金門11日國內線班機停飛。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

受強烈颱風巴威影響，金門航空站今（9）日下午更新航班資訊，7月11日國內線航班全天取消；7月10日則有部分航班停飛，華信航空及立榮航空同步加開班機協助疏運旅客，提醒民眾出發前務必再次確認航班動態。

金門航空站表示，華信航空將於7月10日上午加開松山往返金門AE2063、AE2064、AE2065及AE2067等4架次航班，協助旅客提前疏運。不過，當天午後自松山、台中出發前往金門的航班將取消，高雄出發航班則自下午14時後陸續停飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立榮航空也公布最新異動，包括松山、台中、台南及高雄往返金門的多個航班取消。其中，台灣本島前往金門取消松山B7-8821、8829、8835，台中B7-8965，台南B7-8991，以及高雄B7-8921、8925、8927等航班；金門飛往松山、台中、台南及高雄也有多班停飛。

此外，立榮航空調整部分航班時間，包括台中飛金門B7-8961提前至上午11時50分起飛；金門飛高雄B7-8926提前至下午13時30分、B7-8922提前至下午14時起飛。同時加開台北飛金門B7-9381及B7-9385兩班加班機，分別於上午10時10分及11時50分起飛，以提升疏運量能。

金門航空站提醒，受颱風天候影響，航班仍可能視天氣狀況持續調整，旅客出發前應透過航空公司官網、App或客服查詢最新航班資訊，並預留充足交通時間，留意天候變化，確保行程及飛航安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

廣西洪災「已致39死」還淹到廣東　有居民直接躺在沙包上滑手機

台東熱氣球7/10下午起連3天取消　最美星空音樂會延期

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

生活熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多熱門

相關新聞

即／盧秀燕拍板！今晚8點宣布周五是否放颱風假

即／盧秀燕拍板！今晚8點宣布周五是否放颱風假

強颱巴威又強又大，台中市長盧秀燕9日在災變中心上說重話，提醒各局處各景點「該封要封」，也要市民不要趴趴走，行程要取消就取消，風強雨大「留著命下次再玩」。至於市民關心的颱風假問題，盧秀燕也在會議尾聲宣布，今天晚間8點鐘宣布明天是否放颱風假。

金門擴大查中聯問題油　下架437件產品

金門擴大查中聯問題油　下架437件產品

LIVE／巴威海警「今晚北部降雨增」　氣象署最新說明

LIVE／巴威海警「今晚北部降雨增」　氣象署最新說明

快訊／強颱巴威海上警報發布　首波警戒區曝

快訊／強颱巴威海上警報發布　首波警戒區曝

巴威攪局！金門小三通7/10全日停航

巴威攪局！金門小三通7/10全日停航

關鍵字：

金門新聞金門巴威航空站飛機停飛

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面