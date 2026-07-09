上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

▲強颱巴威來勢洶洶，高雄急「清淤加高」二仁溪防淹。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應強烈颱風巴威逐步接近，中央氣象署預估高雄地區可能受颱風外圍環流影響，出現局部豪雨或短延時強降雨。高雄市政府強化防汛整備，針對二仁溪進行清疏及護岸緊急加固加高作業，水利局也同步完成美勞橋周邊渠道清疏，並以太空包封堵防汛缺口，強化低窪地區防護能力。

高雄市副市長林欽榮今（9）日下午前往田寮區月世界抽水站及岡山區嘉峰路周邊，實地視察移動式抽水機預佈、抽排動線及備援供電設備整備情形，要求水利局持續掌握颱風動態與雨情、水情變化，依標準作業程序落實各項防汛措施，確保豪雨期間抽排設施可即時投入運作，降低積淹水風險。

▲▼強颱巴威來勢洶洶，高雄急「清淤加高」二仁溪防淹。（圖／記者賴文萱翻攝）

6月26日豪雨時，月球路段曾發生積淹水情形，市府已積極協調第六河川分署辦理二仁溪清疏及護岸緊急加固加高作業，水利局也同步完成美勞橋周邊渠道清疏，並以太空包封堵防汛缺口，強化低窪地區防護能力。

另為因應颱風可能帶來強降雨，水利局已向第六河川分署申請支援3部移動式抽水機，並於今日中午完成預佈，可依現場水位及降雨情形機動投入抽排作業，提升月世界周邊防汛應變量能。

水利局指出，考量颱風期間可能發生停電風險，已預先佈設大型發電機待命，可支援國道1號下方東、西兩側及潭底路周邊多座抽水站；倘台電供電中斷，將可立即啟動備援電力，維持抽水機組持續運轉，確保抽排功能不中斷，降低周邊社區積淹水風險。

高雄市府將持續監控雨情、水情及各抽水站、移動式抽水機運作狀況，並與中央保持密切聯繫，依實際降雨情形滾動調整防汛部署及設備調度，全力守護市民生命財產安全。