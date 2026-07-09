不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求

記者鄭佩玟／台北報導

巴威颱風襲台，台北市長蔣萬安昨日赴台北市災害應變中心主持颱風整備會議，過程中要求各區公所提出需求，更直接撂重話，「沒有提出我認為你們做好萬全準備喔！就不要給我發生屆時有任何需要緊急調度的情事」。此言一出引發爭議，被痛批是「耍官威」。蔣萬安今（9日）受訪說明，基本上能預先做好各項準備就應該做好，不是預先可以做好的卻拖到臨時處理，這是身為決策者的責任跟要求。

▲蔣萬安視察信義路五段沉砂池。（圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安昨日在會議中要求各區公所回報整備情形，隨後詢問各區公所有無需要沙包、機具等設備？文山區公所首先提出兩點協助，讓蔣聽完後大讚，「很好！文山區有主動提出兩點要求」，指示局處協助處理。蔣萬安隨後詢問，「其他區公所還有沒有提出？」眼見無人回應，蔣便撂下重話，「其他區公所沒有提出？那我就覺得你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事。」輿論則認為，蔣萬安此言是公開霸凌公務員。

今天被問到昨天的訓話，是否會擔心引來反效果，讓區公所有需求不敢講？蔣萬安回應，基本上能預先做好各項準備就應該做好，不是預先可以做好的卻拖到臨時處理，這是身為決策者的責任跟要求，區公所跟水利處、大地處、清潔隊過去幾天都很辛苦，希望超級強颱對台北市災情衝擊降到最低。

針對遭痛批是在「耍官威」，蔣萬安則說，自己過去這幾天都要求各單位做最壞打算、最嚴謹準備，不只是水利處，清潔隊的清疏、大地處巡查高風險地區、區公所機具設備預置，部署相關據點，淹水的里辦公處預放沙包，民眾索取沙包，北市府都提早調度。

