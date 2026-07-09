台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

▲台中市政府地政局2名官員遭毆打案件，打手近日判6月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市長春自辦重劃會理事長王男對市府地政局陳姓科長與施姓主任不滿，以15萬元代價要小弟找人教訓，其中一名綽號「乩童」的蘇男，允諾以3萬代價攻擊施姓主任，專程從台南搭乘計程車北上，一見到施出門就持鋁棒攻擊，打到鋁棒斷裂。法院審理後，近日判蘇男6月徒刑。

全案源自長春自辦重劃區王姓理事長，因為土地重劃事宜，對台中市政府地政局重劃科陳姓科長、大里地政事務所施姓主任不滿，打算找人教訓2人，由友人張男謀議，以15萬元代價找小弟埋伏毆打。

2023年，張男邀集10多名小弟籌劃，甚至分工要毆打、錄影存證等，7月至8月間，該集團趁陳姓科長要出家門時，立即持木棍上前打人，陳姓科長嚇得跑回家；接著鎖定施姓主任，小弟蘇男（綽號乩童）專程從台南搭乘計程車北上台中，同樣趁施姓主任要上班時，持棒上前打人，旁邊還有共犯錄影，影片又再層層轉傳回到王的手上。

主謀王男去年已經被依傷害罪判處2年徒刑，友人張男判1年4月，案件仍在二審審理中；其餘共犯共5人各判5月徒刑確定，動手的其中2名打手近日判決陸續出爐。

動手打施姓主任的蘇男坦言，以3萬元代價前往行兇，中院審酌，雙方素不相識，蘇男為了貪圖報酬犯案，導致施姓主任心理嚴重恐懼與不安，實有不該，且是經過通緝才到案，未與被害人達成調解，以傷害罪判處6月徒刑，可易科罰金。