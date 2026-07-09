颱風假「很多百貨照開」他批不合理！眾人爆共鳴：風氣不對

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每逢颱風來襲，若政府宣布停班停課，仍有不少百貨商場、賣場、電影院照常營業，也讓服務業員工得冒風雨上班。就有網友不滿表示，颱風假是防災，不是讓民眾出門玩的，質疑百貨公司為何能自行評估是否營業，「那以後颱風假標準都交給百貨公司宣布就好啦！」貼文引發許多服務業苦主共鳴。

原PO在Threads發文表示，外界一直提醒這次颱風有多強，他就等著看全台灣有多少百貨公司繼續營業，「颱風假是防災不是出來玩的，一直搞不懂，如果有宣布颱風假，為什麼百貨公司還能無視並自行評估要不要營業？一點都不合理」，更批「那以後颱風假標準都交給百貨公司宣布就好啦！」

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大票爆共鳴：風氣很不對

貼文曝光後引發共鳴，「旅宿業也是很辛苦，停班停課還是要照常出門上班」、「診所也是啊」、「KTV、休閒業、餐飲業也是」、「如果沒人去還會營業嗎？每次颱風假大賣場、百貨公司、電影院不是都爆滿，有錢賺怎麼可能不開」、「颱風假出來娛樂的風氣本來就不對」、「百貨不要營業，發這種災難財會有報應。」

但也有網友表示，「飯店業，24小時都有房客在裡面。超商量販業，沒有任何一間量販店會放颱風假。公共運輸業，台鐵高鐵巴士不能不開。社會服務業，清潔隊不能不收垃圾。執法公職人員，警察、消防分隊能不能放鬆一天沒人執勤。醫護人員，急診、住院今天不能不要開。向以上人士致敬。百貨業沒有比較高尚。」

事實上，根據yes123求職網「颱風天上工與企業防災調查」，約8成勞工在颱風假期間仍得照常出勤，其中超過6成是因公司或主管要求上班。若依產業別分析，大眾傳播與公關廣告、批發零售與貿易、醫護與生技、餐飲住宿與休閒旅遊，以及農林漁牧、礦業與環保生態等五大行業，成為颱風天最難放假的族群。