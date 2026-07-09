白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

▲黃姓男子去年7月駕駛白牌車在桃機一航廈違法攬客，航警攔查時拒檢逃逸，還導致員警倒地受傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年7月間駕駛白牌車在桃園機場第一航廈違法攬客，航警攔查時黃男不但拒檢且不顧員警徒手按住車身攔阻，仍踩油門加速逃逸，導致員警倒地受傷；桃園地院審理時，被告黃男坦承犯行，法官考量被告犯後已與告訴人達成和解，並賠償損害，審結依犯駕駛動力交通工具妨害公務罪，判處有期徒刑6月，緩刑2年，並於判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣1萬元，還可上訴。

檢警調查，黃姓男子為俗稱「白牌車」之駕駛，去年7月3日下午1時15分許，在桃園機場第一航廈二號停車場，由鄭姓男子違法招攬中國籍乘客搭乘黃男白牌車，行經二號停車場出口處時，經航警局保安大隊曾姓警員攔查，黃男拒檢且瞬間猛踩油門加速駛離，曾姓警員見狀以右手按壓車身，要求黃男停車受檢，但黃男仍持續加速駛離，將曾姓警員拉扯甩倒在地，導致曾員右手腕扭傷之傷害，經航警循線查獲黃男到案；桃園地檢署複訊後依妨害公務罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告黃男坦承犯行不諱，包括證人、告訴人製作職務報告、聯新國際醫院機場醫療中心之診斷證明、現場照片等佐證，足認被告犯行明確，足堪採信。

法官審酌，被告因恐其違規載客遭查獲，竟以之強暴方式妨害公務，漠視國家公權力之執行公然挑戰公權力，造成警員傷害。惟念犯後坦承犯行，已與告訴人達成和解，並賠償損害，告訴人同意給予從輕量刑。法官衡量被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院紀錄表可稽，念其因短於思慮，誤蹈刑章且事後已知悛悔，經此偵審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕，而無再犯之虞；審結依犯駕駛動力交通工具妨害公務罪，判處有期徒刑6月，緩刑2年，並於判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣1萬元，本案仍可上訴。