護國神山擋不住！巴威核心「輾過宜蘭、北部」天氣粉專：會很有感

▲第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）



記者施怡妏／綜合報導

巴威颱風海上颱風警報已發布，中央氣象署預估明（10）日發布陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出8重點，颱風靠近時雖會逐漸減弱，但來襲時仍有一定威力，最劇烈時段落在周六（11日）全天，這次沒有中央山脈保護， 北部山區、中南部山區的雨量，都要特別注意。

靠近台灣逐漸減弱 仍有一定風雨威力



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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文，巴威颱風目前大方向是走「宜蘭陸地～北部外海」區間，不過是否登陸，仍要等颱風中心非常靠近時，才能依地形效應進一步判斷，目前能做的就是保持警覺和彈性；影響時間稍微往後推，風雨最劇烈的時段預估會是周六（11日）一整天。

▲巴威颱風海上警報。（圖／氣象署提供）



沒有中央山脈保護 山區雨量要留意

貼文指出，巴威如預期會在靠近台灣時逐漸減弱，但至少會以「中颱上限～強颱下限」的強度來襲，仍具一定威力，不能因為減弱就放鬆戒備。貼文也提到，不管巴威最後有沒有登陸，北部與宜蘭都會受到颱風核心輾過，強風豪雨明確，可能會是近年來最有感的颱風。

貼文提到，這次巴威颱風範圍較大，中央山脈無法完全屏障風雨，中南部平地與澎湖都會有強勁陣風，周六下半天雨勢才會比較明顯；另外，北部山區與中南部山區雨量都要留意，「這次山脈反而保護不了」。至於被山脈屏蔽的花東，風雨會相對小一點，但花東縱谷會有焚風。最後一點，巴威這次「沒有」西南氣流，但颱風通過後水氣仍多，中南部仍會再多多下一兩天的雨。

▼巴威颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

