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颱風恐影響南部供水　台水六區處籲民眾先行儲水備用

▲巴威颱風逼近台灣，自來水公司第六區管理處已完成防颱整備，並籲請民眾視需求先行儲水備用。（記者林東良翻攝，下同）

▲巴威颱風逼近台灣，自來水公司第六區管理處已完成防颱整備，並籲請民眾視需求先行儲水備用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應今年第9號颱風「巴威」逼近台灣，自來水公司第六區管理處已完成防颱整備，並加強戒備應變，台水六區處提醒，颱風外圍環流及後續引進西南風，可能為各地帶來降雨，台南地區恐受到一定程度影響，民眾除密切注意氣象資訊、留意自身安全外，也可視用水需求先行儲水備用，並配合節約用水。

台水六區處表示，依中央氣象署資料，115年第9號颱風巴威路徑預計於週五、7月10日至週六、7月11日最接近台灣，屆時外圍環流與後續西南風將帶來降雨，可能導致曾文及南化水庫原水濁度飆高，進而影響下游淨水場取水及民眾用水。

台水六區處指出，為穩定供應自來水予大台南地區用戶，已通令所屬各單位先行辦理設備檢點確認，並嚴加戒備，防範豪雨及強風造成供水設備損壞。

▲巴威颱風逼近台灣，自來水公司第六區管理處已完成防颱整備，並籲請民眾視需求先行儲水備用。（記者林東良翻攝，下同）

台水六區處表示，後續也將成立應變小組，辦理災害應變作業，各淨水場將全力維護供水穩定，降低颱風對民生用水造成的影響。

台水公司提醒，如有必須通知用戶知曉之事項，將透過平面媒體、跑馬燈、里長簡訊等管道發布訊息。民眾也可至台水公司網站查詢，或撥打1910的24小時客服專線洽詢。

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