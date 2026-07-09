世足熱！哈蘭德拍賣熱搜超越梅西　挪威一哥登收藏卡王

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／台北報導

2026世界盃足球賽開打以來話題不斷，隨著8強對戰賽程出爐，熱度持續延燒，不少球迷守在螢幕前為支持的球隊加油，也掀起一波消費熱潮，電商平台發現，從大尺寸電視、投影機等觀賽設備，追球必備的零食點心，再到國家隊球衣及聯名周邊，近期買氣明顯增加，其中挪威神鋒「哈蘭德」更是登拍賣平台熱搜，成為新一代收藏卡王。

身兼「進球機器」與「迷因製造機」的挪威神鋒「哈蘭德」，賽事期間高速圈粉，Yahoo拍賣觀察，搜尋量超越老牌天王阿根廷「梅西」及巴西「內馬爾」，奪下站內六月最熱搜足球員；球員卡收藏則由梅西與哈蘭德共同稱霸，搶下最熱銷「卡王」寶座，其中拍賣一張梅西新人卡，獲得全球權威鑑定機構BGS 9.5金標認證，近期更以突破10萬元成交。

▲梅西新人卡近期於拍賣上以突破10萬元成交。（圖／Yahoo拍賣提供）

世足周邊買氣升，「足球造型的樂高」亦衝上Yahoo拍賣熱搜，Yahoo購物中心上世足聯名服飾銷量則是在賽事開打後激增8倍，其中以設計感十足的「世界盃日本隊客場短袖球衣」最具人氣；SanDisk FIFA世界盃限定金色版隨身碟，也憑藉吸睛的金哨子造型成為話題商品。

隨著世足賽事進入白熱化階段，東森購物除了推出「全民瘋世足」活動，邀請消費者預測4強及冠軍賽結果，預測成功可獲現金券回饋外，也同步推出零食、果乾等商品7折起優惠，包含堅果、肉乾、餅乾等品項，方便球迷提前備妥觀賽點心，熬夜追賽事也不用擔心嘴饞、餓肚子。