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陳佩琪嘆：柯文哲花千萬律師費又跟人借千萬　沒錢打官司告檢察官了

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（9日）表示，當時拿偵查不公開資料給柯黑、名嘴打他們家的檢察官，到現在都還沒有被起訴和抓去關，青鳥說可以去告啊，請問自己還能去「北檢」告「北檢的檢察官」？她也透露，沒辦法告，還有一個理由，「北院扣押我們七千萬，最近監察院再來要幾千萬，我們已經花千萬以上的律師費了，先生柯文哲賣掉了他名下可以賣的不動產，又跟人借了幾千萬，是沒錢再打官司了」。

陳佩琪今日再度發文分享心情，她表示，哪一天自己要把檢察官林俊言搜索票上寫的和調查局的調查報告全部都公布上網 ，看看這些人要怎樣自圓其說，先聲明一下，調查局是目前在自己先生的官司當中尚未淪陷的一個司法單位。

陳佩琪說，當時拿這些偵查不公開、外洩資料(都是刻意丟些沒證據的黑資料)給柯黑、名嘴打他們家的檢察官，到現在都還沒有被起訴和抓去關，青鳥說可以去告啊，其實先生柯文哲的律師是有送林俊言瞎掰的豐功偉業和不正訊問的證據去「檢察官評議委員會」申訴了，但連鳥都不鳥。

陳佩琪直言，請問自己還能去「北檢」告「北檢的檢察官」喔？上次去告許富舜， 結果竟然遇到檢察官唐仲慶，不是碰到檢察官姜長志， 就是遇到唐仲慶，請問自己是要去北檢告什麼？告他們自己人？ 要他們辦自己人？

陳佩琪指出，沒辦法告，還有一個理由，說實話，「北院扣押我們七千萬，最近監察院再來要幾千萬，我們已經花千萬以上的律師費了，先生柯文哲賣掉了他名下可以賣的不動產，又跟人借了幾千萬，是沒錢再打官司了」。

陳佩琪表示，而且告也告不贏，除了沒錢外，更氣的是又加上自己那笨老公柯文哲就是容易受騙， 2025年有律師義務幫他告鍾小平誹謗，結果在2025年他生日那天開了這個官司的誹謗庭，律師跟他說鍾小平那種人不要跟他和解，和解了，他仍會繼續汙蔑你，就算要和解，也要等他出來公開道歉後才能撤告。

陳佩琪說，結果呢？自己那笨蛋老公，生日那天心情大好，還說開庭的那法官人很和善，想也真是可憐，被當賤人賤狗、輕賤習慣了，整年沒遇到什麼態度和善的人，突然有和顏悅色的法官出來說項，就被感動到不能自已，其實自己是覺得法官只是不想判這種官司、不想惹這麻煩，才和顏悅色要先生跟鍾小平和解，於是就當庭撤告鍾小平，結果呢，鍾小平腳還沒踏出北院，人都尚未離開法院門口，就找一堆記者來高聲闊談繼續罵柯文哲。

陳佩琪直言，先生柯文哲去年回家後，自己是很心疼他的苦難，唯獨這一件，一想到就想再臭罵他一頓，政治圈混一段時間了，還沒認清鍾小平這種人，竟還撤告。

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