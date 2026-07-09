阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

▲世足賽事熱度升溫，台灣球迷也跨海應援，台中有業者包下餐廳舉辦「梅西之夜」快閃活動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2026年世界盃足球賽16強賽事出現戲劇性轉折，阿根廷隊在對陣埃及隊的比賽中，一度陷入0比2的落後困局。然而，阿根廷在比賽最後15分鐘展開強力反攻，接連攻入3球，最終以3比2逆轉絕殺埃及，成功挺進8強，而梅西官方推出的「Lionel Messi 10 GOAT」葡萄酒，也供不應求。

此役關鍵人物梅西再度寫下歷史，他成為世界盃史上首位連續6場淘汰賽皆有進球紀錄的球員。目前梅西在本屆賽事的進球數已累積達8顆，正式追平阿根廷隊史單屆世界盃的最高進球紀錄，表現令全球球迷矚目。

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▲梅西紀念酒首次在台灣亮相，限量480瓶。（圖／記者游瓊華攝）



隨著賽事熱度升溫，台灣球迷也跨海應援。台中有業者包下餐廳舉辦「梅西之夜」快閃活動，邀請民眾透過大螢幕觀看轉播，體驗沉浸式的賽事氛圍。活動現場另一亮點為梅西官方推出的「Lionel Messi 10 GOAT」葡萄酒，該產品首次在台亮相並提供現場試飲。

這款葡萄酒係由梅西參與釀造的葡萄酒，瓶身採燙金設計，但令人訝異的是，該款酒口感是有酸甜果香與輕盈氣泡，與梅西在球場上的霸氣形象形成鮮明對比。鑫羿文創指出，產品上市訊息發布後，市場詢問度極高，客服系統還一度因訂單量過大，耗時兩天才消化完畢，實體通路各大超商也幾乎售罄，顯示出球王的魅力令人難以抵抗。

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