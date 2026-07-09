金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

▲金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府持續追查中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件，配合中央擴大預防性下架措施，全面清查販售通路、餐飲業、學校、製造業及長照、社福機構。截至7月9日中午，已累計下架回收437件受影響產品，並完成181家業者查核，目前市面未發現問題油品持續販售。

針對中聯油脂部分大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，衛生福利部食品藥物管理署7月7日宣布擴大預防性管理，要求凡使用受影響原料製成的食品，不論使用比例高低，都須先行下架，並由各地方政府督導業者於7月8日24時前完成作業；相關產品須提出檢驗合格報告或其他足以證明符合食品安全規定的資料，經確認無虞後才能恢復販售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣長陳福海表示，食品安全沒有妥協空間，問題產品必須立即下架，並要求衛生局督導業者完成回收及後續處置，確保受影響產品均依規定辦理，不讓問題食品流入市面。

衛生局長李金治指出，截至7月9日中午止，全縣已下架受影響油品181件，以及使用受影響原料製成的加工食品256件，共計437件，相關回收作業仍持續進行。衛生局也會同消保官、政風處及法務部調查局福建省調查處，針對各大賣場、餐飲業、食品製造業及夜市攤商等181家業者完成查核，確認架上已無問題產品，也未發現使用問題批號油品情形。

衛生局表示，將持續落實「食安零容忍」原則，加強稽查市售食用油及受影響加工食品。若食品違反《食品安全衛生管理法》相關規定，除須依法下架回收外，業者未依限改善者，最高可處300萬元罰鍰；違反食品良好衛生規範者，最高可處2億元罰鍰。

衛生局也提醒，民眾若已購買受影響產品，可向原購買通路辦理退貨；若有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，或向金門縣政府消保官室洽詢。另可至金門縣衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」，查詢最新受影響產品名單及相關資訊。