颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風持續逼近，目前台灣位於沉降區，天氣晴朗高溫，晚間起桃園以北及宜蘭地區降雨機率逐漸提高。許多人則關心，若是放颱風假，勞工出勤有何規定？會有加班費嗎？若是老闆要求居家上班怎麼辦？《ETtoday新聞雲》整理颱風假相關規定一次看。

先前曾有網友求助，自己到職新公司才2個月，原本開心放了2天颱風假，事後卻得知公司規定「不支薪」，等於薪水直接少了2天，讓他震驚直呼「一般公司天災假不都是帶薪的嗎？」引發議論。

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事實上，勞動部曾表示，由於颱風假不是「假」的概念，因此即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕。yes123求職網也指出，俗稱的「颱風假」其實僅針對公務人員，才有「停班且有薪資」的狀況，一般勞工並不適用。若以實務來看，有80.3％勞工曾照常上班過，且有73.7％勞工所屬雇主沒有提供防護措施，更有21.3％勞工曾因此受傷過。

依現行《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，若工作地、居住地或通勤必經地區已宣布停班，勞工可基於安全考量不出勤，雇主不得要求補班、記曠職、扣發全勤獎金或強迫請事假；若因營運需求要求員工出勤，除應照常給付工資外，也應事前取得勞工同意，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

颱風假5大QA一次看

Q：颱風假何時能放？

A：若颱風暴風圈可能在4小時內通過，且平均風力達7級以上、陣風達10級以上，或雨量達停班停課標準且有致災之虞，就可能宣布停班停課。最新資訊可查行政院人事行政總處網站。

Q：颱風假一定能不上班嗎？

A：若政府宣布停班停課，員工可基於安全考量不到班，雇主不得扣全勤、要求請假或威脅解雇。即使公司所在地未停班，但居住地或通勤地區停班，也可要求不到班。

Q：颱風假薪水怎麼算？

A：若是一般工作日，員工照常上班就照常給薪；若因停班未出勤，雇主可不給薪，但不得扣薪、記曠職或要求請事假。

Q：颱風天出勤有加給嗎？

A：若遇休假日仍被要求出勤，雇主應依法給加班費，計算公式以1天上班8小時為例，加班前2小時為（每小時工資）x（4／3）× 2，後6個小時則是（每小時工資）x（5／3）× 6。若是一般工作日出勤，除了原本工資外，雇主宜另給加給、交通津貼或提供交通協助。

Q：颱風假可以要求在家上班嗎？

A：若員工原本就居家上班，且安全不受影響，原則上仍應照常提供勞務。若原本是到公司上班，雇主不得在颱風假期間臨時要求改成居家上班；若家中受災無法工作，也不得視為曠職或要求請假。