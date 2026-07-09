川普連2次口誤！伊朗變「日本伊斯蘭共和國」　對澤倫斯基喊普丁

▲ 川普在北約峰會場邊會晤澤倫斯基。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日出席在土耳其安卡拉舉行的北約峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基會面期間接連出現兩次重大口誤，先是將伊朗說成「日本伊斯蘭共和國」，隨後又當著澤倫斯基的面稱他為「普丁總統」，尷尬場面引發網友熱議。

Trump: "We had 11 missiles shot by the Islamic Republic of Japan" pic.twitter.com/FUOFLVZiKh — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

綜合《獨立報》等外媒，川普在會中談及美國反飛彈能力時說道，「日本伊斯蘭共和國」在1小時內朝林肯號航空母艦發射111枚飛彈，強調這波攻擊全數被攔截，主要歸功於愛國者反飛彈系統。儘管日本與伊朗毫不相干，川普說完後絲毫不覺，繼續侃侃而談。

“Do you have any questions for President Putin?”



Trump accidentally confused Zelenskyy with Putin. However, the US president elegantly got out of the situation, saying that he meant his call with the Russian dictator. pic.twitter.com/UcfvOIBs9X — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

幾分鐘後他指著身旁的澤倫斯基向在場媒體問道，「有人要向普丁總統提問嗎？」現場記者不禁失笑，也有人出聲糾正，但川普並未承認口誤，而是順勢假裝刻意開玩笑，再次指著澤倫斯基說，「你想問他什麼？因為我晚點要打電話給普丁，可以幫你問他。」

這兩段畫面迅速在網路風傳，不少網友對川普認知狀況提出質疑。倫敦政經學院博士麥凱（Michael MacKay）便發文直言，「川普的失智症狀已相當嚴重。」伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）上周接受CNN訪問時也公開表示，他認為川普正飽受認知退化所苦。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）對此則強調，川普在峰會期間展現出「馬拉松式的高能量表現」，出席4場媒體問答及一場單獨記者會，在每個場合都展現強大領導力。

現年80歲的川普第二任期以來頻頻被外界質疑健康出狀況，白宮則澄清，他的腿部腫脹是因慢性靜脈功能不全所致，手部瘀青則與長期服用阿斯匹靈及頻繁握手有關。