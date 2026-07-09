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川普連2次口誤！伊朗變「日本伊斯蘭共和國」　對澤倫斯基喊普丁

▲▼ 美國總統川普8日出席在土耳其安卡拉舉行的北約峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲ 川普在北約峰會場邊會晤澤倫斯基。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日出席在土耳其安卡拉舉行的北約峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基會面期間接連出現兩次重大口誤，先是將伊朗說成「日本伊斯蘭共和國」，隨後又當著澤倫斯基的面稱他為「普丁總統」，尷尬場面引發網友熱議。

綜合《獨立報》等外媒，川普在會中談及美國反飛彈能力時說道，「日本伊斯蘭共和國」在1小時內朝林肯號航空母艦發射111枚飛彈，強調這波攻擊全數被攔截，主要歸功於愛國者反飛彈系統。儘管日本與伊朗毫不相干，川普說完後絲毫不覺，繼續侃侃而談。

幾分鐘後他指著身旁的澤倫斯基向在場媒體問道，「有人要向普丁總統提問嗎？」現場記者不禁失笑，也有人出聲糾正，但川普並未承認口誤，而是順勢假裝刻意開玩笑，再次指著澤倫斯基說，「你想問他什麼？因為我晚點要打電話給普丁，可以幫你問他。」

這兩段畫面迅速在網路風傳，不少網友對川普認知狀況提出質疑。倫敦政經學院博士麥凱（Michael MacKay）便發文直言，「川普的失智症狀已相當嚴重。」伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）上周接受CNN訪問時也公開表示，他認為川普正飽受認知退化所苦。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）對此則強調，川普在峰會期間展現出「馬拉松式的高能量表現」，出席4場媒體問答及一場單獨記者會，在每個場合都展現強大領導力。

現年80歲的川普第二任期以來頻頻被外界質疑健康出狀況，白宮則澄清，他的腿部腫脹是因慢性靜脈功能不全所致，手部瘀青則與長期服用阿斯匹靈及頻繁握手有關。

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