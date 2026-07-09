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巴威明晚到後天影響最劇　氣象署：強風將會「非常猛烈」

生活中心／台北報導

中央氣象署今天下午2時30分針對強颱巴威發布海上颱風警報，氣象署預測，颱風明晚到後天影響台灣最劇烈，基隆北海岸強風將會「非常猛烈」，各地也會有大雨或豪雨。

▲▼第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）

▲第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）

氣象署預報中心科長林伯東指出，巴威颱風目前位置大約在台灣東南東方大約900公里左右的海面上，持續以每小時15到20公里的速度朝台灣方向前進。由於它的暴風圈將在明天逐漸影響到台灣地區，因此氣象署在下午2時30分已發布海上颱風警報，警戒範圍是台灣東北部海面、台灣東南部海面及巴士海峽。

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▲▼巴威颱風海上警報。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風海上警報。（圖／氣象署提供）

針對颱風結構，林伯東說，目前海氣條件對巴威颱風來說是稍微有些不利，過去幾小時強度稍微減弱，不過目前它還是強烈颱風，7級風暴風半徑還是有380公里，10級風的暴風半徑也有180公里。

▲▼氣象署下午2時40分颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

▲▼強颱巴威風雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署下午2時40分颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，巴威明天下午就會逐漸通過台灣北部海面，但預報還是有一些不確定性，大致上有機會更靠近台灣一點。尤其它的環流比較大，與台灣地形交互作用的影響下，到時候路徑還是有可能會偏北或稍微偏南。

林伯東指出，在颱風抵達之前，目前在東半部的浮標以及北部地區、馬祖及東沙島，都已經觀測到長浪的現象，尤其是台東浮標，目前已經有超過6公尺以上的浪高。明天晚上台灣附近各海面都會有2到4公尺以上的浪高，尤其是北部海面及東半部海面都有6公尺以上浪高出現的機率，提醒民眾不要到海邊活動，海上作業船隻也要嚴加戒備。

▲▼氣象署下午2時40分颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風波浪說明。（圖／氣象署提供）

隨著颱風逐漸接近，各地的風力會逐漸增強，明天白天在各地沿海，慢慢就會出現8到9級、甚至10級左右的強陣風；明晚到周六白天是颱風影響最明顯的時候，各地都有可能會出現9到11級的強陣風，尤其是桃園以北、宜蘭地區、馬祖、蘭嶼以及綠島，甚至有可能會出現12級強陣風。

由於颱風中心可能會從台灣北部海面通過，它在通過的時候，基隆北海岸區域近中心的強風將會非常猛烈，提醒大家要特別留意強風的情形。

雨勢部分，明天白天北部地區、宜蘭山區就有可能會出現局部性的豪大雨，明天晚上及星期六的白天雨勢最明顯，在颱風還沒有通過北部海面的時候，大致上是偏西北風，所以北部山區、中部山區可能會有豪雨等級以上的降雨，颱風中心逐漸通過之後，帶進來比較偏西風到西南風，中南部也有可能會出現局部性的豪大雨。

▲▼氣象署下午2時40分颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風影響說明。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署下午2時40分颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

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