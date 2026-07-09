　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南東山分隊前進大慶老人長照中心　高危踏勘宣導炊事防火安全

▲台南市消防局第一大隊東山分隊前往大慶老人長照中心，辦理高危踏勘及消防安全宣導，強化長照場所防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊東山分隊前往大慶老人長照中心，辦理高危踏勘及消防安全宣導，強化長照場所防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化高齡照護場所火災預防及初期應變能力，台南市消防局第一大隊東山分隊於7月9日前往大慶老人長照中心，辦理場所高危踏勘及消防安全宣導，針對廚房、用火用電環境、避難動線及消防安全重點進行檢視，協助照護場所提前發現風險、強化災害應變能力。

消防人員也向現場人員宣導住宅防火、住宅用火災警報器、一氧化碳中毒防範、滅火器操作、避難逃生及CPR急救等觀念，盼提升長照場所人員日常防災意識與突發事故應變能力。

東山分隊表示，老人養護機構收容對象多為高齡長者，部分住民行動較緩慢，甚至需要他人協助移動，一旦發生火災，避難逃生時間相對受限。因此，平時落實防火管理、熟悉避難動線及建立初期應變觀念格外重要。

▲台南市消防局第一大隊東山分隊前往大慶老人長照中心，辦理高危踏勘及消防安全宣導，強化長照場所防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

東山分隊指出，本次踏勘透過實地走訪與現場宣導，提醒場所人員從日常照護及炊事作業中降低火災風險，尤其長照機構每日需準備餐食，更應落實廚房用火安全。

消防人員特別針對炊事不慎火災案例加強說明。消防人員提醒，廚房用火是居家及場所火災常見原因之一，烹調時若人員離開現場、油鍋加熱過久、爐火未確實關閉，或爐具周邊堆放紙箱、塑膠袋、抹布等可燃物，都可能在短時間內引發火災。

東山分隊提醒，照護機構應落實「人離火熄」，保持爐具周邊清潔，避免堆放易燃物品，並定期檢查瓦斯管線、爐具及用電設備，從源頭降低火災發生機率。

▲台南市消防局第一大隊東山分隊前往大慶老人長照中心，辦理高危踏勘及消防安全宣導，強化長照場所防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

東山分隊也建議，民眾及機構選購爐具時，應優先選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的產品。熄火安全裝置可在爐火因風吹、湯水溢出或其他原因熄滅時，自動阻斷瓦斯供應，降低瓦斯外洩風險；溫度感知功能則可在鍋具異常高溫或乾燒時發揮輔助防護效果，減少炊事不慎引發火災的機會。

除炊事安全外，消防人員也提醒場所人員注意用火用電安全及一氧化碳中毒防範，並持續宣導住警器、滅火器操作及避難逃生觀念。住警器能在火災初期及早示警，爭取寶貴逃生時間；火災初期若火勢尚小且退路暢通，可依「拉、瞄、壓、掃」口訣使用滅火器初期滅火。

消防人員提醒，若火勢擴大或濃煙增加，應立即撤離並撥打119；遇到濃煙阻隔逃生路線時，應依「小火快逃、濃煙關門」原則應變，避免冒險穿越濃煙。

市長黃偉哲表示，台南市持續打造安全宜居城市，高齡長者與弱勢族群是市府特別重視的守護對象。透過消防人員深入照護機構辦理高危踏勘與防災宣導，可協助場所檢視潛在風險，提升面對火災、一氧化碳中毒及突發事故時的應變能力。

▲台南市消防局第一大隊東山分隊前往大慶老人長照中心，辦理高危踏勘及消防安全宣導，強化長照場所防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，消防局將持續推動住宅防火、炊事安全、住警器補助、一氧化碳中毒防範、滅火器操作、避難逃生及急救教育，並針對高齡族群、弱勢家庭及長照機構加強關懷宣導。

楊宗林呼籲，民眾平時應主動檢查居家及場所用火用電安全，烹調時務必做到「人離火熄」，並優先選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，讓防災成為守護生命安全的日常習慣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風恐影響南部供水　台水六區處籲民眾先行儲水備用

台南東山分隊前進大慶老人長照中心　高危踏勘宣導炊事防火安全

黃偉哲推動食安「安心標章」　攜手業者落實自主檢查主動公告

台南芒果直送美光　南市府攜手企業力挺在地農民

巴威颱風逼近　黃偉哲赴安南區視察防颱整備

強颱巴威逼近　海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選　學生以畫筆傳遞動物關懷

強颱巴威逼近！台電屏東142搶修人力待命　提前進駐小琉球

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營　推動女性參與工會決策

迎戰強颱巴威　台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

颱風恐影響南部供水　台水六區處籲民眾先行儲水備用

台南東山分隊前進大慶老人長照中心　高危踏勘宣導炊事防火安全

黃偉哲推動食安「安心標章」　攜手業者落實自主檢查主動公告

台南芒果直送美光　南市府攜手企業力挺在地農民

巴威颱風逼近　黃偉哲赴安南區視察防颱整備

強颱巴威逼近　海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選　學生以畫筆傳遞動物關懷

強颱巴威逼近！台電屏東142搶修人力待命　提前進駐小琉球

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營　推動女性參與工會決策

迎戰強颱巴威　台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

廣西洪災「已致39死」還淹到廣東　有居民直接躺在沙包上滑手機

台東熱氣球7/10下午起連3天取消　最美星空音樂會延期

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

才開車載孫安佐！孫鵬：先不聊　遭方駿批怪咖「跟他不熟」

地方熱門新聞

防巴威風雨 北大武步道9日下午封閉

巴威逼近　桃捷依颱風動態滾動式調整營運

南投銀髮第二專長職訓前導課開放報名

2026桃園鐵玫瑰熱音賞　8月竹圍漁港決賽

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

台南芒果直送美光南市府攜手企業力挺在地農民

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

夏季水漾月首波吸引三千人次

強颱巴威逼近海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

台南通學步道7年優化123校總長度近25公里打造安全上學路

巴威颱風逼近黃偉哲赴安南區視察防颱整備

颱風恐影響南部供水台水六區處籲民眾先行儲水備用

台南安南區疑傳宰殺犬隻動保處查現場犬隻X光均無骨折

巴威來襲　台電屏東142人戒備搶修

更多熱門

相關新聞

台南芒果直送美光南市府攜手企業力挺在地農民

台南芒果直送美光南市府攜手企業力挺在地農民

適逢台南芒果盛產季節，為推廣台南優質農產品並協助農民拓展銷售通路，台南市農業局與台灣美光台南廠於7月8日至9日共同辦理「芒果鮮果禮盒暨農特產品媒合展售活動」，將最新鮮的台南農產直送企業，讓員工就近選購產地好物。

台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選學生以畫筆傳遞動物關懷

台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選學生以畫筆傳遞動物關懷

台南少年隊瓦解24小時開車販毒「小蜜蜂」集團

台南少年隊瓦解24小時開車販毒「小蜜蜂」集團

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營推動女性參與工會決策

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營推動女性參與工會決策

迎戰強颱巴威台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

迎戰強颱巴威台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

關鍵字：

台南東山分隊大慶老人長照中心踏勘

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面