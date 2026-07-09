台南東山分隊前進大慶老人長照中心　高危踏勘宣導炊事防火安全

▲台南市消防局第一大隊東山分隊前往大慶老人長照中心，辦理高危踏勘及消防安全宣導，強化長照場所防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化高齡照護場所火災預防及初期應變能力，台南市消防局第一大隊東山分隊於7月9日前往大慶老人長照中心，辦理場所高危踏勘及消防安全宣導，針對廚房、用火用電環境、避難動線及消防安全重點進行檢視，協助照護場所提前發現風險、強化災害應變能力。

消防人員也向現場人員宣導住宅防火、住宅用火災警報器、一氧化碳中毒防範、滅火器操作、避難逃生及CPR急救等觀念，盼提升長照場所人員日常防災意識與突發事故應變能力。

東山分隊表示，老人養護機構收容對象多為高齡長者，部分住民行動較緩慢，甚至需要他人協助移動，一旦發生火災，避難逃生時間相對受限。因此，平時落實防火管理、熟悉避難動線及建立初期應變觀念格外重要。

東山分隊指出，本次踏勘透過實地走訪與現場宣導，提醒場所人員從日常照護及炊事作業中降低火災風險，尤其長照機構每日需準備餐食，更應落實廚房用火安全。

消防人員特別針對炊事不慎火災案例加強說明。消防人員提醒，廚房用火是居家及場所火災常見原因之一，烹調時若人員離開現場、油鍋加熱過久、爐火未確實關閉，或爐具周邊堆放紙箱、塑膠袋、抹布等可燃物，都可能在短時間內引發火災。

東山分隊提醒，照護機構應落實「人離火熄」，保持爐具周邊清潔，避免堆放易燃物品，並定期檢查瓦斯管線、爐具及用電設備，從源頭降低火災發生機率。

東山分隊也建議，民眾及機構選購爐具時，應優先選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的產品。熄火安全裝置可在爐火因風吹、湯水溢出或其他原因熄滅時，自動阻斷瓦斯供應，降低瓦斯外洩風險；溫度感知功能則可在鍋具異常高溫或乾燒時發揮輔助防護效果，減少炊事不慎引發火災的機會。

除炊事安全外，消防人員也提醒場所人員注意用火用電安全及一氧化碳中毒防範，並持續宣導住警器、滅火器操作及避難逃生觀念。住警器能在火災初期及早示警，爭取寶貴逃生時間；火災初期若火勢尚小且退路暢通，可依「拉、瞄、壓、掃」口訣使用滅火器初期滅火。

消防人員提醒，若火勢擴大或濃煙增加，應立即撤離並撥打119；遇到濃煙阻隔逃生路線時，應依「小火快逃、濃煙關門」原則應變，避免冒險穿越濃煙。

市長黃偉哲表示，台南市持續打造安全宜居城市，高齡長者與弱勢族群是市府特別重視的守護對象。透過消防人員深入照護機構辦理高危踏勘與防災宣導，可協助場所檢視潛在風險，提升面對火災、一氧化碳中毒及突發事故時的應變能力。

消防局長楊宗林表示，消防局將持續推動住宅防火、炊事安全、住警器補助、一氧化碳中毒防範、滅火器操作、避難逃生及急救教育，並針對高齡族群、弱勢家庭及長照機構加強關懷宣導。

楊宗林呼籲，民眾平時應主動檢查居家及場所用火用電安全，烹調時務必做到「人離火熄」，並優先選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，讓防災成為守護生命安全的日常習慣。