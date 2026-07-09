　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

▲基隆廟口夜市驚傳火警！攤車倉庫濃煙竄天。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口夜市驚傳火警！攤車倉庫濃煙竄天。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區廟口夜市附近一處公寓1樓倉庫今天（9日）下午發生火警，現場濃煙不斷竄出，消防局獲報後立即派遣第一大隊及5個分隊趕往搶救，消防人員破門入內灌救並迅速控制火勢，所幸無人受困、無人傷亡。初步研判，倉庫內存放冰箱等電器設備，不排除因電線走火引發火勢，確切起火原因仍待調查釐清。

基隆市消防局今天下午1時2分接獲報案，指仁愛區仁一路303巷一處公寓1樓冒出大量火煙，立即派遣第一大隊及信二、仁愛、信義、七堵、安樂（RIT）等分隊，出動各式消防車輛19輛、消防人員42名前往搶救，並同步通知市警局、自來水公司、瓦斯公司及台電公司到場協助應變。

▲基隆廟口夜市驚傳火警！攤車倉庫濃煙竄天。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防人員抵達現場時，發現火煙持續自屋內竄出，由於現場無人應門，立即使用破壞器材切開鐵捲門。鐵門開啟瞬間，大量濃煙向外竄出，消防人員隨即佈水線入內灌救，同時將屋內堆放的大量夜市攤車及營業器具逐一搬離火場，以利搶救作業。

救災過程中，消防人員發現倉庫內存放多支瓦斯鋼瓶，立即搬運至安全處，避免高溫引發二次災害，部分攤車及設備因火勢及高溫受損，但火勢迅速獲得控制，未延燒至周邊建物。火勢撲滅後，消防人員進入火場全面搜索，確認屋內並未住人，該處僅供夜市攤商存放攤車及設備使用，因此未造成人員傷亡。

屋主隨後趕抵現場表示，平日並無人員停留，通常下午2點左右攤商才會陸續將攤車推出營業，沒想到竟在營業前發生火警，倉庫內放置冰箱等電器設備，初步懷疑可能因電線走火引發火警，但確切起火原因及財物損失，仍有待消防局火調科人員調查釐清。

▲基隆廟口夜市驚傳火警！攤車倉庫濃煙竄天。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

►基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬向家長道歉

►基隆「名人幼兒園」涉虐20幼童　市府公布2名教保員姓名

►剛放暑假起口角！基隆19歲姊菜刀砍弟　頸部受傷滿地血

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

廣西洪災「已致39死」還淹到廣東　有居民直接躺在沙包上滑手機

台東熱氣球7/10下午起連3天取消　最美星空音樂會延期

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

社會熱門新聞

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

八軍團上校旅長帶隊衝制服店　火速遭拔官

新兵入伍5天從班長嗆到營長「出去弄死你」

獨／北市柔道教練帶15歲女學生上摩鐵下場曝

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

即／討債網紅鍾小鍾、大哥移送　蹦闆留下原因曝

颱風深夜性侵！女客人被拉進漆黑廁所　餐酒館店長噁辯：時間很短

即／北市27歲女隆乳後「突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

艦艇兵沒回部隊　哨船碼頭漂浮送醫不治

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

客匯款買1.7萬戒指　老闆一看金額傻眼

男欠稅百萬股票遭扣　抱現金繳清保住台積電

即／台中南屯建築工地夜間大火

更多熱門

相關新聞

即／台南將軍夜市機車倒地　撞瓦斯桶瞬間起火2人燒傷

即／台南將軍夜市機車倒地　撞瓦斯桶瞬間起火2人燒傷

台南市將軍區3日下午發生夜市攤販火警，1輛機車疑倒地撞擊攤販使用的瓦斯鋼瓶後引發火勢，消防人員雖迅速撲滅火勢，仍造成2名民眾燒燙傷，分別送往成大醫院及永康奇美醫院救治。

基隆民宅嚴重火警！屋主送醫不治

基隆民宅嚴重火警！屋主送醫不治

穿涼鞋逛基隆廟口夜市　女遭竹籤刺入腳背送醫

穿涼鞋逛基隆廟口夜市　女遭竹籤刺入腳背送醫

基隆男廟口噴辣椒水　民眾嚇壞警火速逮人

基隆男廟口噴辣椒水　民眾嚇壞警火速逮人

鐵皮屋電線走火毀家當　警募款急援弱勢戶

鐵皮屋電線走火毀家當　警募款急援弱勢戶

關鍵字：

基隆廟口攤車瓦斯鋼瓶電線走火

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面