廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

▲基隆廟口夜市驚傳火警！攤車倉庫濃煙竄天。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區廟口夜市附近一處公寓1樓倉庫今天（9日）下午發生火警，現場濃煙不斷竄出，消防局獲報後立即派遣第一大隊及5個分隊趕往搶救，消防人員破門入內灌救並迅速控制火勢，所幸無人受困、無人傷亡。初步研判，倉庫內存放冰箱等電器設備，不排除因電線走火引發火勢，確切起火原因仍待調查釐清。

基隆市消防局今天下午1時2分接獲報案，指仁愛區仁一路303巷一處公寓1樓冒出大量火煙，立即派遣第一大隊及信二、仁愛、信義、七堵、安樂（RIT）等分隊，出動各式消防車輛19輛、消防人員42名前往搶救，並同步通知市警局、自來水公司、瓦斯公司及台電公司到場協助應變。

消防人員抵達現場時，發現火煙持續自屋內竄出，由於現場無人應門，立即使用破壞器材切開鐵捲門。鐵門開啟瞬間，大量濃煙向外竄出，消防人員隨即佈水線入內灌救，同時將屋內堆放的大量夜市攤車及營業器具逐一搬離火場，以利搶救作業。

救災過程中，消防人員發現倉庫內存放多支瓦斯鋼瓶，立即搬運至安全處，避免高溫引發二次災害，部分攤車及設備因火勢及高溫受損，但火勢迅速獲得控制，未延燒至周邊建物。火勢撲滅後，消防人員進入火場全面搜索，確認屋內並未住人，該處僅供夜市攤商存放攤車及設備使用，因此未造成人員傷亡。

屋主隨後趕抵現場表示，平日並無人員停留，通常下午2點左右攤商才會陸續將攤車推出營業，沒想到竟在營業前發生火警，倉庫內放置冰箱等電器設備，初步懷疑可能因電線走火引發火警，但確切起火原因及財物損失，仍有待消防局火調科人員調查釐清。