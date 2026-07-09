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颱風「巴威」體型可覆蓋9個浙江　陸專家警告：罕見強度不容小覷

▲颱風「巴威」。（圖／翻攝自微博）

▲專家指出，颱風「巴威」體型龐大。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

今年第9號颱風「巴威」持續朝台灣及中國東南沿海逼近，環流直徑超過1200公里，規模相當龐大，約等於9個浙江省陸地面積。中央氣象台預估，「巴威」可能於11日下午至晚間在福建、浙江交界沿海登陸，屆時強度仍可維持強颱風甚至超強颱風等級，台灣將率先迎來最劇烈風雨。

據《封面新聞》報導，中央氣象台8日上午指出，「巴威」當時位於關島塞班島西方約560公里海面，中心附近最大風力一度達17級以上，中心最低氣壓915百帕。最新觀測顯示，9日5時中心附近最大風力略減弱至16級（55公尺／秒），但仍維持超強颱風等級，且自生成以來已連續維持超強颱風強度超過5天。

▲颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

▲颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

氣象單位表示，「巴威」進入中國24小時警戒線後，預估仍將維持超強颱風強度，環流直徑超過1200公里，雲系覆蓋面積約94萬平方公里，規模相當龐大，約等於9個浙江省陸地面積，罕見強度同樣也不容小覷。

福建師範大學地理研究所研究員高路分析指出，「巴威」之所以能發展成如此強大的超強颱風，與今年全球異常高溫有密切關係。國家氣候中心資料顯示，自6月以來，赤道中東太平洋海溫持續升高，未來夏秋季有機會形成一次強至超強聖嬰現象。

▲▼颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

▲颱風「巴威」大風預報圖。（圖／翻攝自微博）

高路表示，颱風形成至少需要26.6℃以上海溫，而目前西北太平洋海域海溫普遍約29℃，為颱風提供充足能量。此外，「巴威」一路行經廣闊海域，未受呂宋島等大型陸地地形干擾，結構完整、能量消耗少，因此有利於長時間維持強度。

氣象專家指出，近一日來「巴威」路徑略為南修，預估將先接近、擦過或登陸台灣，再朝福建、浙江沿海靠近。若颱風經過台灣，地形可能使其強度略為減弱，但台灣也將首當其衝，率先承受最猛烈的風雨影響。相關單位提醒，台灣、福建及浙江等地民眾應持續關注颱風最新動態，提前做好各項防颱準備。

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