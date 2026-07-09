油品案退貨從寬　行政院：消費憑證、使用過的容器都可以

▲中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標，全台各大通路都進行退貨作業。（圖／記者許宥孺攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案持續延燒，行政院政務委員陳時中今（9日）表示，政府會協助消費者團體訴訟，透過衛福部食安基金補助相關費用。而在退貨方面，政府也會站在維護民眾權益角度，採最寬標準，不管是有消費憑證、有使用過的容器等，都列在退貨相關要求中。

政委陳時中表示，政府會協助消費者團體訴訟，並以衛福部食安基金補助相關費用。在退貨方面，會站在民眾消費者權益角度，採最寬標準，不管是有消費憑證、有使用過的容器等，都列在退貨相關要求中。

陳時中表示，行政院長卓榮泰也要求他在今天下午找經濟部、衛福部討論退貨準則與具體做法，希望讓民眾從優、從速、從簡得到最大保障。

陳時中表示，國內油品還有其他供應商，中聯並非唯一，雖然佔的量相當大，但會請其他3家廠商積極配合、供應；另外，也還有其他原料與進口等相關油品，此次事件不會造成缺貨。

另外，外界關注產品責任險無法理賠？食藥署長姜至剛說，針對有商業登記的製造業者有一些規定，可以是這次修法研議的範圍。石崇良補充，有商業登記、公司登記、工廠登記或稅籍登記的都要投保，產品責任保險的啟動跟理賠範圍會視保單本身的內容、事故原因認定有不同，但此次事件，會建議產險業者從優從寬認定，也會協助消費者做理賠訴訟。

針對中聯內部自主檢驗結果跟下游檢驗結果不一致，姜至剛說明，初步的檢驗報告，下游廠商泰山一項調和油驗到苯駢芘超標，但回去比對送樣到外部機構檢驗出來的結果卻在合格範圍內。按照科學邏輯，泰山的油混了中聯大豆油94%，推論起來，一定是其他混油的三項是陰性沒檢出。

姜至剛說，因為結果不一致，推論有的以及4月4日那批直接就下架，相關產品全部預防性下架，其他油品批次在中聯的部分，也都預防性下架，確保明天中午過後所有產品都是安全的，不會面臨這些問題油品，國內還有其他油品。