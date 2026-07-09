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網紅減重醫「10天2病患亡」遭廢照　提訴訟求復業被法官打臉

▲▼減重名醫王銘嶼 。（圖／民眾提供）

▲減重名醫王銘嶼（右一）遭衛生局廢照，向高雄高等行政法院聲請停止處分遭駁回。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

前高雄小港安泰醫院的醫師王銘嶼因在社群平台擁有眾多粉絲被譽為減重名醫，因執行縮胃曠腸手術導致10天內2名病患身亡，衛生局去年8月以《醫師法》廢止其執業執照。王銘嶼不服提起行政救濟，並向高雄高等行政法院聲請停止處分執行，希望在行政訴訟結果出爐前先恢復執業，但高雄高等行政法案審理後，認為衛生局的處分合法，裁定其聲請駁回。

王銘嶼雖被譽為減重名醫，但也爭議不少，不僅引發兩起病患死亡事件，更被查出存在違法收費、使用來源不明醫材等問題，衛生局查出，王銘嶼在手術過程中違反多項法規，甚至涉及過度醫療，且在社群平台上刊登未完整揭示風險的醫療廣告、未依規定製作病歷，甚至私自輸入醫療器材，因此處分將他的醫師執業執照廢止。

王銘嶼不滿處分，向高雄高等行政法院聲請主張，目前病患死亡案件仍由檢方朝過失致死方向偵辦，刑事責任尚未確定，衛生局不應在司法尚未定案前廢止其執業執照。

他指出，衛生局要求未來若欲復業，須完成醫學中心20例減重手術訓練、經主治醫師認可，並修畢醫學倫理及醫事法規各50小時實體課程，相關條件難以達成，恐使他長期無法執業，影響工作權及生存權。

不過，法院審酌後認為，高雄市衛生局作成原處分時，已載明違規事實、理由及法律依據，程序並無違法。至於王銘嶼主張病患權益將受影響，法官則指出，其醫療技術及診療方式並非無法由其他醫師或醫療機構替代，並不足以認定停止執行有其必要。

法院認為，醫師執業本質屬有償提供醫療服務，即使王銘嶼因執照遭廢止而蒙受收入損失，若未來行政訴訟勝訴，仍可依法循國家賠償等法律途徑請求救濟，因此不符合停止執行所須具備的急迫性與重大損害要件，裁定駁回其聲請。

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