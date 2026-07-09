颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

▲強颱巴威逼近，全台民眾紛紛準備防颱物資。不過根據國際泌尿科權威指南與研究提醒，防颱夜宅在家吹冷氣、熬夜追劇，若連續食用高鈉囤糧如泡麵，又忘記規律補水，極易因尿液濃縮引發急性結石。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張芳瑜／綜合報導

強颱逼近！每到這個時候，台灣人的共同儀式就是下班後衝一趟超市、超商，把泡麵、罐頭和各式生鮮蔬菜塞滿購物車，準備在家安心防颱。根據日本網站《Trill》文章中提到的研究顯示，這種「颱風天窩在家」的特定情境，其實隱藏著意想不到的健康危機，許多人習慣在風雨交加的夜晚吃著重口味囤糧，卻往往忙著追新聞而忘記補水，在短短幾天內極易引發急性結石發作，帶來伴隨而來的劇烈背痛、腹痛、血尿甚至嘔吐等身體抗議。該如何在安全的颱風夜裡也能優雅維持身體平衡？以下是科學化的「防颱囤糧避雷指南」，全面解析那些藏在購物車裡的日常飲食迷思。

關鍵一：打破咖啡迷思！防颱補水的「2.5公升」黃金調配法

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預期停班停課之前，不少人會安排當晚準備好熬夜追劇、打電動，並打算在隔天早晨沖一杯濾掛咖啡來開啟悠閒的颱風假期。網路上盛傳「喝咖啡會導致結石」的說法，常讓咖啡愛好者喝得提心吊膽，但事實上，根據2014年與2022年的國際大規模隊列研究顯示，適量的咖啡因攝取反而與降低腎結石風險相關，幫咖啡洗刷了冤屈。

真正的健康陷阱，在於我們「喝得太甜」以及「水喝得太少」。大家宅在家盯著颱風動態，常常不知不覺一整天沒喝水，導致尿液濃縮，這正是引發背部與脇腹強烈疼痛、吐意等急性症狀的幕後黑手。美國泌尿科學會（AUA）的官方指南建議，有相關顧慮的人，每日的目標應該是讓「排尿量至少達到2.5公升」，喉嚨感到口渴前就該分次補水，才是最根本的保養。

關鍵二：超市蔬菜區搶空！聰明避開草酸地雷與「縮時去草酸術」

每次颱風前夕，生鮮區的蔬菜總是被一掃而空，許多講求健康飲食的精緻女性，會特別挑選富含鐵質的冷凍菠菜，或是順手抓幾包堅果當作防颱零食。然而，美國國家衛生研究院（NIDDK）提醒，菠菜、堅果與小麥麩皮等食材其實富含草酸，在颱風天大家普遍活動量變低、水分流失而不自知的狀態下，更容易與體內的鈣質結合成草酸鈣結晶。

想要在風雨天吃得健康，關鍵在於「烹調手法」。草酸極易溶於水，下鍋料理前，務必先將菠菜徹底「汆燙並浸泡冷水」，就能大幅去除草酸含量。此外，NIDDK也特別指出，千萬不要因為害怕結石而盲目限制鈣質攝取，適量補鈣反而能在腸道中先與草酸結合並排出，阻止它進入尿道形成負擔。

關鍵三：防颱囤糧「高鹽高鈉」！精緻外食族的清爽飲食美學

颱風天窩在家，泡麵、罐頭、乾拌麵或冷凍水餃，絕對是撫慰台灣人疲憊心靈的防颱救贖。不過，這些加工食品多半伴隨著高鹽分的重口味調味，會加速鈣質從尿液中排出；如果此時再過量攝取高蛋白的肉類或海鮮，會讓尿酸飆高、尿液偏酸性，成為尿酸結石的溫床。

建議在賣場搶購防颱物資時，別只顧著拿加工食品，不妨刻意提高新鮮蔬菜與水果的比例。減少加工醬料的調味，改以清爽、呈現食材原味的烹調為主，不仅能維持體態的輕盈自信，更能從根本減少身體的代謝負擔。

迎戰強颱，與其盲目跟風網路上各種「這個不能吃、那個不能喝」的恐慌，不如在日常中落實精緻的平衡美學。在台灣，我們隨手就能在超商或賣場買到高質感的無糖茶與純淨礦泉水，在囤積泡麵之餘，別忘了也搬一箱大瓶礦泉水回家，在客廳追劇、關心災情的間隙規律補水。料理防颱餐時，多一道汆燙過冷水的工序，再搭配一塊富含鈣質的乾煎豆腐，就是一道既符合亞洲人營養需求、又能優雅防範結石的台式地中海防護餐。懂得運用科學聰明吃，才是最頂級的生活儀式感。