李艷秋酸民進黨：出現致癌油、發芽馬鈴薯、萊豬　至少還有狗糧可吃

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油風暴持續延燒。對此，媒體人李艷秋今（9日）以該事件的3大人生啟示大酸，民進黨政府食安把關無力，不但出現致癌油，還放寬萊豬檢測標準、准許發芽馬鈴薯進口，民眾不禁感嘆「還有什麼可以吃」？其實大家不必操心，總統親自示範，至少還有狗糧可吃。她直言，在野應該查個水落石出，別動不動就要官員道歉下台，好像道個歉下個台就放過了，賴總統的道歉，能讓吃進去的致癌油秒變健康油？

李艷秋表示，致癌油流入市面，校園、軍隊、餐廳、旅館、量販超商全中，民進黨政府決策反覆一日數變，被罵慘了。1300公噸的油已經下肚，覆油難收，而且衛福部說了，致癌油都有摻其他油，稀釋後就毒不死人了。

李艷秋表示，這件事給大家許多人生中值得學習的哲理。第一，整件事因為下游廠商南僑自主檢測，發現一級致癌物超標四倍，趕快告知上游的供貨商中聯油，這才爆開。南僑因為未在第一時間向政府舉報，遭罰300萬。

李艷秋指出，人生啟示，以為該發獎牌結果等到罰單，自主檢測就是自找麻煩，如果廠商都向南僑看齊，人家怎麼做官呢？好在罰了南僑，也就是警告那些自以為做食品要有良心的廠商，別給政府添亂，尤其要選舉了，一票閣員都在各地輔選，忙得要死，民眾吃點致癌的食用油值得吹哨嗎？對了，你有綠色黨證嗎？沒有的話就惦惦。

李艷秋說，第二，南僑四月就測出大豆沙拉油原料致癌物超標，上游中聯得知後展開複驗，通知衛福部。行政院說，中聯6/30通報主管機關，他們7/3知情，7/4下架含有兩成致癌油的商品，被臭罵之後，7/7全數下架。在野黨嚷著要行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良下台，賴總統道歉。

李艷秋指出，人生啟示，時序有大貓膩，在野應該查個水落石出，別動不動就要官員道歉下台，好像道個歉下個台就放過了。賴政府可以無能到捅出這麼大的漏子，這些人才，千方百計都應該讓他們堅守崗位，絕對不要隨便趕他們下台。至於賴總統的道歉，真的在乎嗎？他的道歉能讓你「超爽的」？或是能讓吃進去的致癌油秒變健康油？

李艷秋說，第三，賴總統裁示：該法辦就法辦、該停產就停產、該下架就下架。人生啟示：真是「聽君一席話，如聽一席話」，「上次聽到這麼有道理的話，還是在上次」，「只要把不支持的人扣除，支持率就是百分之百」。只要能廢話，你也可以是總統。

李艷秋大酸，民進黨政府對食安把關無力備受批評，不但出現致癌油，還放寬萊豬檢測標準、准許發芽馬鈴薯進口，民眾不禁感嘆「還有什麼可以吃」？其實大家不必操心，總統親自示範，至少還有狗糧可吃。

▼賴清德試吃狗肉乾。（圖／翻攝共訊）