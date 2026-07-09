夏普 AQUOS R11 手機登台開賣！三宅一成操刀日系設計、徠卡三鏡頭

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夏普 AQUOS R11 手機登台開賣！三宅一成日系設計、徠卡三鏡頭

▲▼夏普 AQUOS R11 登台開賣。（圖／記者黃肇祥攝）

▲日本職棒讀賣巨人隊官方啦啦隊「VENUS」成員 SAYA（松崎さや）為今年的 AQUOS R11 代言人，這次「Akarium 動態光律」就是由他親手設計。（圖／記者黃肇祥攝）

記者黃肇祥／台北報導

夏普今日（9）正式推出新一代旗艦 AQUOS R11 手機，再度找來設計師三宅一成創立的 miyake design 團隊操刀，把關日系美型設計；更攜手德國徠卡打造三鏡頭系統，結合 AI 智慧構圖變焦，讓用戶輕鬆拍出高質感「徠味」。

AQUOS R11 在外型上承襲日系美學，採用了市面上少見的溫潤且優雅色調，包含鋼曜藍（Navy）、瓷潤白（Ivory）及陶韻橘（Terracotta）三種配色。相機模組植入了「Akarium 動態光律」燈條，內建「爐火」、「潺潺」與「斑駁光影」三種自然情境，邀請日本音響藝術家清川進也共同監修，會透過獨特的音樂旋律微光閃爍，打造舒適的白噪音，協助使用者快速放鬆，舒緩整天的緊張情緒。

▲▼夏普 AQUOS R11 登台開賣。（圖／記者黃肇祥攝）

▲由左至右依序為鋼曜藍（Navy）、瓷潤白（Ivory）及陶韻橘（Terracotta）。（圖／記者黃肇祥攝）

▲▼夏普 AQUOS R11 登台開賣。（圖／記者黃肇祥攝）

▲「Akarium 動態光律」同樣可以作為 App 的通知燈，自由設定不同的色彩。（圖／記者黃肇祥攝）

正面螢幕依舊夏普獨家的 Pro IGZO OLED 顯示器，具備 6.6 吋窄邊框，峰值亮度最高可達 3,600 nits。搭配 Smart Outdoor View 技術，不僅在強光下依舊清晰，還能強化暗部細節，確保色彩不失真。此外，AQUOS R11 支援 1～240Hz 的動態更新率技術，玩遊戲時能提供流暢、不卡頓的視覺效果，畫面閒置時則能降至 1Hz 減少耗電量，進一步延長手機續航力。

在相機方面，夏普 AQUOS R11 聯手徠卡監製了 HEKTOR 三鏡頭主相機系統，包含 5,030 萬畫素標準鏡頭、5,030 萬畫素超廣角鏡頭、支援 2.9 倍變焦的 3,850 萬畫素望遠鏡頭，以及 14 頻譜光譜感測器，能夠精準偵測環境光源資訊，還原真實膚色、天空與景物色彩。

▲▼夏普 AQUOS R11 登台開賣。（圖／記者黃肇祥攝）

▲夏普 AQUOS R11 採用與徠卡合作監修的三鏡頭設計。（圖／記者黃肇祥攝）

融合 AI 應用，拍照、通話都加分

不只是硬體升級，夏普更在手機裡內建「AI 智慧變焦（Smart Fit Zoom）」。當拍攝人物或寵物時，AI 會自動辨別主體的位置與距離，用戶只需一鍵即可獲得最佳構圖與焦段倍數，省去手動調整的繁瑣，讓人人都能成為攝影大師。針對日常社群分享照片，AQUOS R11 還提供了可替門牌號碼、個資打上馬賽克的「AI 一鍵遮蔽重要資訊」功能，以及確保團體照最佳表情的「團體照眨眼修正」與「多張照片最佳表情合成」功能，大幅提升拍照的成功率。

除了攝影，夏普 AQUOS R11 搭載「Vocalist AI 降噪魔法棒」功能，允許用戶註冊自己的聲音，在通話時，會由 AI 優先辨識並且協助過濾環境噪音，確保有最清晰的通話，且得以支援 Line、WeChat 及線上視訊會議等第三方 App，符合現代消費者的使用習慣。

AQUOS R11上市資訊

夏普 AQUOS R11 即日起正式開賣，提供兩種容量版本：12GB 記憶體+256GB 儲存空間 售價 26,990 元；12GB 記憶體+512GB 儲存空間售價為 29,990 元，指定通路購機，首波享有「AQUOS R11 磁吸精選禮」，內含磁吸殼、玻璃貼、極淨擦拭布等限量配件，購機並於官網登錄保固，還有機會抽中「AQUOS R11 動態光律 × temari 光毬」日本職人手工聯名限定配件組 。

AQUOS R11 規格表
螢幕規格 6.6 吋 Pro IGZO OLED，支援 1~240Hz，峰值亮度 3,600 nits
處理器 Snapdragon® 8s Gen 4 行動平台
相機系統 標準：5,030萬畫素（F1.9、OIS、PDAF）
超廣角：5,030萬畫素（F2.2）
望遠：3,850萬畫素（2.9倍光學、68mm、OIS）
電池容量 5,100mAh
耐用防護 Corning® Gorilla Glass Victus® 2；IPX5/X8/X9 防水、IP6X 防塵、軍規 MIL-STD
建議售價 12GB+256GB：NT$26,990
12GB+512GB：NT$29,990
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