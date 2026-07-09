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中聯致癌油風暴　卓榮泰：停工無期限、退貨從寬

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風暴延燒，衛福部今（9日）在行政院會報告處置與精進作為。院長卓榮泰表示，政府對於本次事件的態度就是「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」，中央及地方依照檢驗結果擴大預防性下架，中央地方也要合作，協助消費者團體訴訟，並協請廠商從寬認定、從速辦理消費者退貨；卓強調，要徹查問題原因，停工沒有期限，並啟動《食品安全衛生管理法》修法杜絕不肖業者，全力維護消費者權益，讓國人買得安心、吃得放心。

卓榮泰說明，衛福部在6月30日接獲通報之後，7月1日便協同台中市政府查核，要求中聯公司停止出貨，並要求第一層廠商福懋、福壽以及泰山相關產品全面下架。隨後，並依照專家會議建議、個案調查進度，以及實際執行狀況，迄今已公布360家第二層廠商名單、401項產品明細，並且全部下架。針對惡意延遲通報、甚至虛報產量的中聯公司，給予重罰1億6520萬元。

卓榮泰強調，本次事件仍在調查中，政府的態度就是「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」，請各部會澈底落實五項重點工作，並請地方政府全力配合。

第一、依照檢驗結果，擴大預防性下架：業者於6月30日及7月7日分別通報4月及5月的各一批油品檢驗超標，衛福部要求問題產品全面強制下架。而中聯於4、5、6月生產的其他油品，以及衍生相關第一層、第二層產品，即日起全面預防性下架。

第二、中央地方合作，協助消費者團體訴訟：依據《食品安全衛生管理法》及《消費者保護法》，中央與地方政府均有協助消費者提起團體訴訟的機制。此時此刻，中央與地方要共同合作，協助消費者媒合消保團體進行團體訴訟，維護消費者權益。至於訴訟相關費用之補助，則依照食安法規定，由衛福部食安基金支應。

第三，卓院長表示，協請廠商從寬認定、從速辦理消費者退貨：請陳時中政務委員邀集衛福部、經濟部等相關單位，協調下游廠商從寬、從優、從速、從簡辦理退貨機制。目標是無論消費者持發票、收據，或其他足以證明購買的消費憑證（包括刷卡紀錄、消費紀錄等資料），或所購買之商品，均可辦理退換貨。

第四、徹查問題原因，停工沒有期限：請衛福部配合檢調偵辦，務必在最短時間內，徹查涉案業者的原料來源、生產製程、隱匿責任。在釐清問題根源、完全獲得改善之前，中聯公司的停工沒有期限。

第五、啟動食安法修法，杜絕不肖業者：請衛福部即刻啟動食安法修法作業，重新建構「源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查」四道防線，用更嚴格的法規防堵管理死角、杜絕不肖的隱匿業者，展現政府捍衛食品安全的堅定決心。

卓榮泰強調，嚴格把關食安、讓國人買得安心、吃得放心，是食安管理的唯一標準。行政團隊會依據科學證據，該下架就下架，依法規來處分，該究責就究責；並持續就源頭管理、製程管控、檢驗機制、通報系統及法規完備等方向，做全面檢討。同時，更要確保後續油品供應無虞，由中央與地方共同合作，維護消費者權益，儘速恢復人民生活秩序，並供應安全、健康、充足的油品。

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