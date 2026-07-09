下架致癌油卓揆講「應再考慮」？　政院曝處理時序：斷章取義

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波延燒，針對在野黨質疑行政院長卓榮泰針對是否公布、下架相關產品時指示「應再考慮」，行政院發言人李慧芝今（9日）表示，該說法過於斷章取義，衛福部3日就下架第一層產品，院長也在當天下午要求確認相關廠商責任；6日院長再度召開會議，請食藥署不要再透過地方政府回報，直接向上游廠商要求完整數據，滾動調整行政作為，「整個過程該查就查、該公開就公開、該下架就下架、該罰就罰，沒有拖延沒有蓋牌」。

衛福部長石崇良昨在立法院備詢時，稱行政院長卓榮泰對於下架、公布相關產品時，曾指示「應該要再考慮」，遭在野黨質疑蓋牌。對此，行政院發言人李慧芝今主持院會後記者會時表示，院長在7月7日說明關於7月3日會議的指示，絕對不是只有「應再考慮」四個字，這是過於斷章取義。

李慧芝指出，當天會議一共有三項決議，第一，請食藥署全面查察受影響的第二層廠商，並且依照查察進度向社會作說明。第二，請食藥署在7月4日要召開專家會議、公協會座談，確認擴大第二層受影響廠商的產品下架的科學依據。第三，確認廠商是否有違反食安法規定，督導地方政府開罰。

李慧芝接著說，衛福部在6月30日接到這起重大食安事件後，馬上在7月1日按照《食安法》啟動相關管理措施，除了跟台中市食安處一起到現場查核外，也火速決定啟動下架機制，請地方衛生局要求業者7月3日中午前下架第一層產品18個品項、30個批次的油品，下午院長就請衛福部跟食藥署報告，確認相關廠商的責任。接著請食藥署在7月4日召開相關專家會議。

李慧芝表示，7月6日院長再度召開會議，請食藥署不要再透過地方政府回報，而是直接向上游廠商要求提供完整數據，並且依據最新資訊內容，滾動調整行政作為，衛福部也會持續向國人說明相關作為，「整個過程中可以明白看到，該查就查、該公開就公開、該下架就下架、該罰就罰，沒有拖延沒有蓋牌」。

石崇良今也澄清，昨天在立法院一再被污衊成蓋牌，「行政團隊從來沒有蓋牌，是針對科學證據跟查察進度，查到哪裡就公布到哪裡，一定是以科學證據、國人健康為最高要求在進行」。

李慧芝提到，今天的院會中，台中市副市長黃國榮也說，中央跟地方都沒有人在蓋牌，這句話也很清楚說明，台中市府也不認為中央蓋牌。確保食安、讓國人安心才是現在最重要的事情，最不需要的就是政治口水。

「在這時候，行政團隊該做的是處理食安還有防颱，立法院該做的就是審預算。」李慧芝指出，現在預算送到立法院已經315天，強颱也要來了，防災救災工作正在準備中，但是預算還沒審完，期待立法院趕快審理總預算，希望不要等到明年度預算也送進立法院，不要出現兩本總預算同時出現在立法院的狀況。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）