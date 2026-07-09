批蘇巧慧放棄質詢石崇良　李四川辦：包庇自己人卻不幫新北市民把關

▲蘇巧慧（左1起）、江怡臻、李四川 。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

「中聯油脂」致癌油風暴持續擴大，立法院衛環委員會昨安排衛福部長石崇良專案報告。但國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻今（9日）表示，連立委都當不好，還想當市長？這是攸關全國食安、徹查真相的關鍵時刻，結果身為新北市立委的蘇巧慧，居然放棄質詢監督，不監督食安，不幫新北市民把關，妳到底有沒有在上班？

江怡臻說，現在案情有了驚人發展，石崇良在質詢時親口坦承，當初毒油案之所以無法明快處理、甚至引發蓋牌爭議，就是因為行政院長卓榮泰在上周五指示「應該要再考慮」，才導致決策一變再變，讓有毒油品多留在市面上，多流向超商與食品大廠好幾天。

江怡臻表示，卓榮泰的暗黑角色已經完全浮現，行政院疑似政治介入、延誤民生食安的證據就擺在眼前，蘇巧慧職責就是監督行政院、揪出決策黑幕，結果面對同黨的卓榮泰涉入蓋牌風波，卻選擇噤聲，神隱，甚至連專案報告都不去參加，這難道不是在包庇自己人？這難道不是拿新北市民的健康當作政治陪葬品？

江怡臻說，「奉勸蘇巧慧，妳還是現任立法委員，連中央食安危機都不願意好好盡本分去監督的立委，有什麼資格談照顧市民？有什麼資格奢談治理新北市？妳連自己的本職都不承擔，還喊什麼中央地方一起承擔？」