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親親抱抱全都來！英3女賊「熱情包圍97歲嬤」趁機摸走玉手鐲

▲▼親親抱抱全都來！英3女賊「包圍97歲阿嬤」趁機摸走玉手鐲。（圖／翻攝大曼徹斯特警察局）

▲3名女子用熱情「包圍」97歲阿嬤，趁機摸走玉手鐲。（圖／翻攝大曼徹斯特警察局）

記者吳美依／綜合報導

英國曼徹斯特3名女性跟路邊老太太「熱情攀談」，不僅握手、擁抱甚至親吻其臉頰，看似親切友善的互動，實際上卻是為了行竊，趁著受害者注意力分散，悄悄摸走玉製古董手鐲。

《曼徹斯特晚報》報導，今年1月10日，97歲老太太倚著助行器，獨自站在路邊等待丈夫開車接送，未料成為不肖人士眼中的肥羊。她突然被3名陌生女子搭話，又是握手、又是擁抱、又是親吻，絲毫沒注意到手鐲不見了。

幸好，案件過程全被監視器拍下。警方根據畫面循線追查，1月14日依照盜竊與搶劫相關罪名逮捕3名女嫌，分別為33歲的席安（Geta Schian）、35歲的杜米特魯（Geneza Dumitru）及27歲瑪扎拉切（Sefora Mazarache）。

根據調查，3嫌專門鎖定落單弱勢女性，慣用稱讚、擁抱等手法分散受害者注意力，再趁機下手扒竊。

3嫌共謀犯案最早可追溯至去年10月，受害者是一名帶著幼子的婦女。她們先是假意熱情稱讚小孩很可愛，接著趁機強拉對方的手，試圖奪走戒指，甚至在受害者呼救時，還試圖搶走手機。

去年11月，她們以乞求食物和金錢為由接近一名落單女性，趁機扯走對方的金手鐲後逃逸。今年1月，3嫌盯上另一名在路邊等女兒的婦女，試圖搶走其戒指，但在受害者大聲呼救時立刻逃跑。

7月6日，曼徹斯特皇家法院宣判3人合計判處逾6年有期徒刑。其中，席安與杜米特魯各判28個月徒刑，瑪扎拉切則因罪刑較重被判38個月。

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