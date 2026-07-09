星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

記者周湘芸／台北報導

星宇航空攜手日本藝術家空山基打造2架A350-1000「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術機，今首度展示率先來台的「空山銀」，預計12日首航東京，未來將執飛東京、鳳凰城及布拉格航線，AIRSORAYAMA主題備品也將於10月上線。

▲星宇航空藝術機「空山銀」。（圖／記者周湘芸攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空今於桃園機場第三航廈北登機廊廳舉行「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術機發表會，由金鐘主持人Lulu（黃路梓茵）主持，首度公開由女演員及作曲家、同時也是新世代的代表「Kōki,」主演的形象影片，以及全新機上安全影片，同時展示將於10月1日上線的AIRSORAYAMA主題備品。

▲▼星宇航空AIRSORAYAMA主題備品。（圖／記者周湘芸攝）

星宇航空董事長張國煒表示，由於A350機身是複合材料，要呈現金屬質感很困難，光噴漆就噴了26天，調漆就花了6個月，是非常大的挑戰，預計12日要將飛機飛往東京，陪同空山基一同驗收。



張國煒指出，星宇航空從開航到現在已經6年了，對一個航空公司來講其實是非常短，中間還占近3年的疫情。這3年從零到有，做了很多跨界專案，很多人在外面都說星宇航空就是一個「公關廣告」航空公司，他不否認，但更覺得應該是一個「專案航空公司」，讓大家跳脫傳統航空公司的框架。

▲▼星宇航空藝術機「空山銀」及董事長張國煒。（圖／記者周湘芸攝）





他表示，現在航空公司跟以前不一樣，早期是Luxury（奢侈品），很有錢的人才有辦法搭，現在連學生都可以搭，花幾千元就可以出國觀光，變成一個很基礎的交通工具，不是什麼了不起的事情。因此星宇航空不再只是把客人從A點送到B點，要讓大家坐飛機也有不同的感受，飲食、服務方面都要跟別人不一樣。

他指出，航空跨到藝術領域是難以想像的一件事情，各航空公司做過很多彩繪機，但過去的Snoopy、Hello kitty比較屬於商業性質。空山基在藝術界是教父級的老師，喜歡做跟人家不一樣的東西，這跟他的理念非常接近，因此當場就答應提供2架A350-1000來做。

張國煒最後強調，希望大家繼續支持星宇航空，「不要在網路上酸我們了，我們真的很努力」。