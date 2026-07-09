巴威颱風來勢洶洶　台中捷運：平均風力達8級就停駛

▲巴威颱風帶來的風雨不容小覷，台中捷運公司也積極整備防颱，但當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

巴威颱風帶來的風雨不容小覷，台中捷運公司表示，當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛，此外，已完成各車站及廠區各項防颱整備及應變準備，以確保各項防颱設施設備均維持良好運作狀態。

中捷公司說明，目前已經完成的工作包括廠區與站體屋頂排水功能清潔確認、灌木樹枝修剪與支架牢固檢視、移動式緊急發電機與抽水泵運轉測試整備，以及電動防洪門運轉功能測試，且同步確認沙包、防洪擋板及各項緊急應變器材整備情形。

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▲中捷表示，若市府宣布停班停課，將調整營運模式並公告最新行車資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，行控中心亦將持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

中捷公司表示，後續將密切留意市府停班停課資訊，若市府宣布停班停課，將調整營運模式並公告最新行車資訊，民眾可至台中捷運官網、臉書或APP查詢，若有相關服務問題，請於上午8時至晚上12時撥打客服專線(04)3706-3606洽詢。