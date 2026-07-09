　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

清泉崗社區命案醋夫殺小王認罪　「雙向翻譯」太耗時不國審

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中清泉崗機場對面社區去年發生命案。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市清泉崗機場對面一處寧靜社區，去年10月發生殺人案件，越南籍范姓男子懷疑老婆跟同鄉黎男同住，憤而持刀追殺，導致黎男慘死小巷。該案原本應由國民法官審理，但中院考量本案雙方均為越南籍，需仰賴通譯雙向翻譯，恐讓案件不容易聚焦，裁定不行國民參審。

去年10月24日凌晨4點多，大雅區清泉崗社區的寧靜小巷，有民眾報案發現有人倒臥在血泊中，且事發前有聽見爭吵聲音，結果救護人員到場，發現人已經無呼吸心跳，送醫後仍於5點多宣告不治死亡。

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼死者黎男遭兇嫌范男追砍，嚇得逃出屋外，倒臥小巷慘死。（圖／記者許權毅攝）

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

經查，死者黎男（越南籍，21歲）是外籍移工，住在該小巷第一間的透天出租套房內，經警方鎖定兇嫌為移工范男（越南籍，32歲），前往太平、大里一帶搜索，查緝到協助藏匿范男的5名失聯移工，隨後才在大里一處藏匿處將人逮捕送辦。

《ETtoday新聞雲》當時掌握事發監視器，只見穿著帽T、短褲的黎男，從宿舍小門離開後，往巷弄深處走去，還往宿舍門口望，疑似在害怕兇嫌追上來，後來跌倒在地，又快速爬起操作手機，但走沒幾步再次跌倒，還全身抽搐，再次奮力爬起後，可見地面沾滿血跡，黎男整個人又撞擊車輛，就再也沒起身過

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲中院裁定本件不行國民參與審判。（圖／記者許權毅攝）

全案經檢方偵結，依殺人罪起訴范男，預計由國民法官審理。但中院先前開準備程序庭時，范男已經全數認罪，僅對量刑有爭執，檢方認為本案如果用國民參與審判審理，通譯人員還需先把卷證資料翻譯成越南文，讓雙方以及家屬理解，再將意見翻譯成中文給審檢辯三方，不易使國民法官聚焦爭點，程序延宕。

台中地院說，本案范男已經認罪，考量通譯人員未曾模擬國民法庭訓練，確實無法精準掌握程序，恐導致國民法官無法做出正確與公正判斷，參酌死者家屬意見後，裁定本件不行國民審判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

颱風天窩在家吃泡麵、咖啡？研究驚爆「這隱形習慣」恐長結石

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

廣西洪災「已致39死」還淹到廣東　有居民直接躺在沙包上滑手機

台東熱氣球7/10下午起連3天取消　最美星空音樂會延期

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

才開車載孫安佐！孫鵬：先不聊　遭方駿批怪咖「跟他不熟」

社會熱門新聞

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

八軍團上校旅長帶隊衝制服店　火速遭拔官

新兵入伍5天從班長嗆到營長「出去弄死你」

獨／北市柔道教練帶15歲女學生上摩鐵下場曝

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

即／討債網紅鍾小鍾、大哥移送　蹦闆留下原因曝

颱風深夜性侵！女客人被拉進漆黑廁所　餐酒館店長噁辯：時間很短

即／北市27歲女隆乳後「突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

艦艇兵沒回部隊　哨船碼頭漂浮送醫不治

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

客匯款買1.7萬戒指　老闆一看金額傻眼

男欠稅百萬股票遭扣　抱現金繳清保住台積電

即／台中南屯建築工地夜間大火

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面