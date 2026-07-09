清泉崗社區命案醋夫殺小王認罪　「雙向翻譯」太耗時不國審

▲台中清泉崗機場對面社區去年發生命案。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市清泉崗機場對面一處寧靜社區，去年10月發生殺人案件，越南籍范姓男子懷疑老婆跟同鄉黎男同住，憤而持刀追殺，導致黎男慘死小巷。該案原本應由國民法官審理，但中院考量本案雙方均為越南籍，需仰賴通譯雙向翻譯，恐讓案件不容易聚焦，裁定不行國民參審。

去年10月24日凌晨4點多，大雅區清泉崗社區的寧靜小巷，有民眾報案發現有人倒臥在血泊中，且事發前有聽見爭吵聲音，結果救護人員到場，發現人已經無呼吸心跳，送醫後仍於5點多宣告不治死亡。

▲▼死者黎男遭兇嫌范男追砍，嚇得逃出屋外，倒臥小巷慘死。（圖／記者許權毅攝）



經查，死者黎男（越南籍，21歲）是外籍移工，住在該小巷第一間的透天出租套房內，經警方鎖定兇嫌為移工范男（越南籍，32歲），前往太平、大里一帶搜索，查緝到協助藏匿范男的5名失聯移工，隨後才在大里一處藏匿處將人逮捕送辦。

《ETtoday新聞雲》當時掌握事發監視器，只見穿著帽T、短褲的黎男，從宿舍小門離開後，往巷弄深處走去，還往宿舍門口望，疑似在害怕兇嫌追上來，後來跌倒在地，又快速爬起操作手機，但走沒幾步再次跌倒，還全身抽搐，再次奮力爬起後，可見地面沾滿血跡，黎男整個人又撞擊車輛，就再也沒起身過

▲中院裁定本件不行國民參與審判。（圖／記者許權毅攝）



全案經檢方偵結，依殺人罪起訴范男，預計由國民法官審理。但中院先前開準備程序庭時，范男已經全數認罪，僅對量刑有爭執，檢方認為本案如果用國民參與審判審理，通譯人員還需先把卷證資料翻譯成越南文，讓雙方以及家屬理解，再將意見翻譯成中文給審檢辯三方，不易使國民法官聚焦爭點，程序延宕。

台中地院說，本案范男已經認罪，考量通譯人員未曾模擬國民法庭訓練，確實無法精準掌握程序，恐導致國民法官無法做出正確與公正判斷，參酌死者家屬意見後，裁定本件不行國民審判。