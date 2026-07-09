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黃偉哲推動食安「安心標章」　攜手業者落實自主檢查主動公告

▲台南市政府因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，舉辦食安自主管理宣示暨簽署記者會，推動業者落實自主檢查、主動公告。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，舉辦食安自主管理宣示暨簽署記者會，推動業者落實自主檢查、主動公告。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，為維護市民健康、食品安全及消費者權益，台南市政府今（9）日在國華商圈淺草里多功能活動中心，舉辦「堅守全民食用安全，落實食品自主管理」宣示暨簽署記者會。

台南市長黃偉哲邀集食品相關公協會、食品製造業、販售業、餐飲業、商圈及食品通路業者，共同簽署「不提供、不使用問題批號油品及其加工製品」自主管理宣言，盼從供應端阻擋不安全食品流入市場，確保消費者食的安全。

▲台南市政府因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，舉辦食安自主管理宣示暨簽署記者會，推動業者落實自主檢查、主動公告。（記者林東良翻攝，下同）

簽署記者會後，黃偉哲也親自前往商圈店家宣導自主檢查，並主動張貼安心標章。店家也表示，張貼標章可避免民眾反覆詢問店家使用油品是否有問題，讓消費資訊更清楚，也讓民眾更安心。

黃偉哲表示，食品安全是市民最關心的議題，也是市府最重要的施政責任。針對中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，市府第一時間啟動跨局處應變機制，全面追查問題油品及其加工製品流向，督導相關業者立即停止使用、下架回收，並同步查核學校、長照及社福機構、食品販售業、餐飲業等各類供餐場所，全力守護市民飲食安全。

黃偉哲指出，台南市採取更嚴格的預防性管理措施，凡使用受影響油品的產品，不論使用比例高低，均要求先行預防性下架，以降低食品安全風險。截至7月8日止，台南市已完成1270家食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所查核，累計下架回收受影響油品1079公斤，並持續追蹤問題油品及相關產品流向，督促業者及相關單位立即停止使用並完成更換，確保食品安全管理不留漏洞，讓市民安心消費、安心用餐。

▲台南市政府因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，舉辦食安自主管理宣示暨簽署記者會，推動業者落實自主檢查、主動公告。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲強調，食品安全需要政府與產業共同努力，才能建立完善安全防護網。因此，市府特別邀集食品相關公協會及食品製造、販售、餐飲、通路等業者共同簽署自主管理宣言，承諾不提供、不使用問題批號油品及其加工製品，並強化產品追溯追蹤及自主檢查。

黃偉哲表示，業者完成自主檢視並確認產品符合食品安全管理要求後，將配合張貼安心標章，提升食品安全資訊透明度及消費者辨識便利性，共同提升食品安全管理品質。今日簽署不僅是一份承諾，更象徵政府與食品產業攜手合作，共同建立更完善的食品安全防護網，也期盼透過公私協力，打造讓市民安心、值得信賴的食品消費環境。

▲台南市政府因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，舉辦食安自主管理宣示暨簽署記者會，推動業者落實自主檢查、主動公告。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局長李翠鳳表示，食品藥物管理署於7月8日公布新增401項受影響產品，市府除立即要求相關業者完成產品下架及回收外，也持續派員前往賣場、市場及販售通路，查核產品下架情形，確認受影響產品均已依規定完成下架回收，避免問題產品持續流通市面。

李翠鳳呼籲，民眾若持有受影響產品，應立即停止食用，並依各業者公告方式辦理退貨；如有退貨相關疑問，可向原購買通路或業者客服洽詢。市府也將持續秉持公開透明、積極查核及依法行政原則，追查問題產品流向，督促業者落實回收及自主管理，並即時公布最新查核資訊。

▲台南市政府因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，舉辦食安自主管理宣示暨簽署記者會，推動業者落實自主檢查、主動公告。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局提醒，民眾及食品業者如需查詢受影響產品名單及相關處置措施，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新資訊，共同守護食品安全。

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