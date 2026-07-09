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他曝公司公告「週五沒停班也WFH」！留言曬佛心老闆：自己放

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每逢颱風接近，不少上班族最關心的就是是否停班停課。就有員工分享公司的公告，宣布這週五如果政府沒有宣布停班，即全員居家上班，請員工週四就先把電腦帶回家，讓原PO開心直呼「我愛公司，我愛上班」。貼文曝光後，讓大批網友直呼「又是別人的公司」。

原PO在Threads分享公司公告，只見訊息內容為「颱風來襲，預計影響為週五，這週五如果政府沒有宣布停班，即全員居家上班，請各位週四先把電腦帶回家囉！」

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貼文曝光後，許多網友羨慕留言，「希望我的Teams也會收到這則訊息」、「這就是別人的公司，不是我們的公司」、「不知道怎麼無意間讓老闆看到這篇串文」、「請內湖公司好好學習」、「在這裡咳嗽一下，沒什麼其他想法，也許某間科技公司高層可以閱讀到並且發類似的teams給我」、「超讚！而且用詞正確，是停班、不是放假！」

但也有網友分享自己的佛心老闆、公司，「我們也是（舉手手），天氣不好，老闆會直接讓我們遠端上班」、「我有一次颱風天帶筆電回去忙，公司直接當我假日加班補錢給我，我真的直接感動到爆（理論上來說我屬颱風天也要在家辦公的類型）」、「我們老闆也今早就說～政府沒放我們就自己放。」

貼文還釣出58萬YouTuber「Zoebitalk肉比頭」留言，分享自己對待員工的方式，「我們下太大的雨，也會提前讓大家居家，真的放颱風假的話，可以選擇：當天居家辦公（送一天休假）或是直接跟著放颱風假也可以」，直呼「我超愛超珍惜我們每一個可愛又努力的小夥伴！」吸引網友按讚支持。

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