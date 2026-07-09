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快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

記者張君豪、黃資真／台北報導

桃園地檢署重大專組展開掃黑行動，以涉嫌組織犯罪、恐嚇取財等多項罪名，逮捕拍影片討債、有竹聯幫信堂承信會背景的鍾小鍾、承信會邱姓大哥等12人到案，其中還包括網紅蹦闆（呂育銓），引發熱論。今（9日）下午3時許警詢完畢後，鍾小鍾與邱男移送桃園地檢署。據了解，蹦闆因檢察官指示有額外問題要詢問，因此稍晚才會移送。

▲▼ 有竹聯幫信堂承信會背景的討債網紅「鍾小鍾」移送。（圖／記者張君豪攝）

▲有竹聯幫信堂承信會背景的討債網紅「鍾小鍾」移送。（圖／記者張君豪攝）

全案源自於桃園中壢一名經營章魚燒攤的婦人，因兒子欠下200萬債務卻搞消失，討債網紅「鍾小鍾」等人找上門討債，警員獲報到場卻反教訓老闆娘「不會教小孩」，荒唐發言在網路上引爆怒火，甚至有網友爆料「鍾小鍾」的大哥就是蹦闆。

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自蹦闆IG）

▲蹦闆因檢方指示有額外問題要問，稍晚才會移送。（圖／翻攝自蹦闆IG）

針對指控，蹦闆多次開直播強調自己不是黑道，做的是「正當生意」，事實上根據警方列管的全國幫派不良組合名單中，蹦闆確實也不是幫派列管人口，但「鍾小鍾」則是被列為竹聯幫承信會成員，不過蹦闆與等竹聯信堂人物交好是事實，過往暴力聚眾鬥毆紀錄中都有承信會小弟到場助拳，不排除有資金資助或者業務往來的可能性。

桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮指揮內政部警政署刑事警察局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、南港分局、中山分局、大同分局、新北市政府警察局海山分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊、中壢分局及大園分局等單位，以涉嫌組織犯罪、強盜、恐嚇取財等多項罪名，至桃園、中壢地區拘提12人到案，並搜索住處與工作場所共25處。

▲▼ 竹聯幫承信會邱姓大哥移送。（圖／記者張君豪攝）

▲竹聯幫承信會邱姓大哥移送。（圖／記者張君豪攝）

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