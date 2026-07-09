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快訊／新北消防局爆採購弊案！2人遭聲押　新北院准了

▲新北消防局爆採購弊案，災害搶救科後勤股陳彥彰、力中消防公司負責人林王森遭聲押。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北消防局爆採購弊案，災害搶救科後勤股陳彥彰（左）、力中消防公司負責人林王森（右）遭聲押。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

新北市政府消防局爆出採購弊案，檢調8日上午展開大規模搜索，專門委員尚少華、第一救災救護大隊長蕭柏桓、災害搶救科後勤股陳彥彰、力中消防公司負責人林王森等10多人陸續到案說明。檢方訊候認為，陳彥彰、林王森有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。新北地院9日下午3時召開聲押庭，稍早裁定兩名被告均羈押禁見。

據了解，力中消防為號稱國內市占率最高的消防業者，其中新北市消防局為最大客戶，採購金額破億元，全案疑似涉及收賄、圖利等罪嫌。檢調8日展開大動作搜索，其中專門委員尚少華以及一名災害搶救科採購承辦人遭新北市調處持搜索票帶走，至於前新北消防局長黃德清也遭搜索，但並未遭檢調帶回。

另外，第一救災救護大隊大隊長蕭柏桓、災害搶救科後勤股陳彥彰、災害搶救科後勤股陳彥彰的妻子，以及力中消防11名員工，於9日凌晨陸續到案說明。

檢方漏夜偵訊後，認為陳彥彰涉犯洩漏國防以外秘密、使公務員登載不實文書、詐欺得利及圖利等罪嫌，至於力中國際負責人林王森則涉犯圖利、詐欺得利等罪嫌，且2人有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢表示，陳彥彰涉嫌觸犯刑法第132條洩漏國防以外秘密罪、第216條及第213條行使公務員登載不實文書罪、第339條第2項詐欺得利罪，以及違反貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪、第6條之1第1款財產來源不明等罪嫌。

另外，業者林王森則被認定涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪及刑法詐欺得利等罪。檢方認為，陳、林2人涉犯重罪，且有逃亡及湮滅、勾串證據疑慮，因此向法院聲請羈押禁見。法院審理後，裁定2人均羈押禁見。

至於其他涉案人員部分，檢方指出，尚少華、蕭柏桓涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪，張姓女科員則涉嫌洩漏國防以外秘密罪，但考量目前尚無羈押必要，分別諭令以50萬元、10萬元、5萬元交保候傳，全案仍持續偵辦中。

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