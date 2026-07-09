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從首爾MLB到天母台美友好之夜　Coupang 酷澎二度啟動罕病兒「棒球圓夢計畫」

從首爾MLB到天母台美友好之夜！Coupang 酷澎二度啟動罕病兒「棒球圓夢計畫」（圖／Coupang 酷澎提供）

▲AIT文化新聞組組長王競時、美國休士頓藝術家Gonzo247、 Coupang酷澎全球事務長 Robert Porter、 Coupang酷澎全球公關長Marisa Lee、 Coupang酷澎公共政策長林致真、 Coupang酷澎政府事務與政策資深總監周宜潔、 Coupang酷澎社群暨企業溝通總監鄭立芝、罕見小勇士及東園國小少棒代表隊球員一同參與『台美友好之牆』揭幕儀式。（圖／Coupang 酷澎提供，以下同）

生活中心／綜合報導

響應美國建國250周年在台系列慶祝活動，美商Coupang酷澎日前二度攜手罕見疾病基金會舉行「棒球圓夢計畫」，邀請四位「罕見小勇士」前進台北天母棒球場，觀賞由美國在台協會（AIT）於味全龍主場舉辦的「台美友好之夜」棒球賽事。活動當天，小勇士們特別出席美國休士頓藝術家Gonzo247於場內發表的『台美友好之牆』揭幕儀式。 此外，小勇士們更受邀於開球儀式中，與2025世界少棒錦標賽冠軍、東園國小少棒代表隊一同列隊，在場上與開球貴賓副總統蕭美琴、AIT處長谷立言 （Raymond Greene）及Coupang酷澎全球事務長Robert Porter諸位貴賓熱情擊掌，共寫難忘的台美文化交流回憶。

響應AIT盛事！Coupang酷澎實質行動深耕台灣社區
科技創新與顧客體驗是Coupang酷澎的核心基石，而深耕在地更是其不變的承諾。 Coupang酷澎全球公關長Marisa Lee表示：「在美國建國250周年之際，酷澎很榮幸能共襄美國在台協會 (AIT) 的『台美友好之夜』棒球盛事。棒球是台美共同的文化語言，我們這次特別邀請罕見疾病基金會的小勇士出席觀賽，並安排他們參與美國休士頓藝術家Gonzo247『台美友好之牆』的揭幕活動，希望透過運動與藝術帶給孩子們力量。未來，Coupang酷澎將持續發揮企業社會責任，以實質行動展現對在地文化與社區發展的長期關懷。 」

從首爾MLB到天母台美友好之夜！Coupang 酷澎二度啟動罕病兒「棒球圓夢計畫」（圖／Coupang 酷澎提供）

▲四位「罕見小勇士」成員在球場 VIP包廂內，與前總統蔡英文（後排右一）、副總統蕭美琴（後排右二）、AIT處長谷立言（後排右三）及 Coupang酷澎全球事務長Robert Porter（後排左三/後）、立法委員吳思瑤 （後排左三/前）、台北市副市長張溫德（後排左二）、立法委員廖偉翔 （後排左一） 合影。

再續跨國圓夢計畫 罕病童突破身體藩籬共享美式棒球魂
本次圓夢計畫不僅是一場文化體驗，更是罕病孩童展現生命韌性的絕佳舞台。 罕見疾病基金會副執行長楊永祥表示：「感謝Coupang酷澎再度支持本會圓夢計畫。本次『台美友好之夜』不僅讓小勇士們深化對美國文化的認識，更是參與跨國交流的珍貴契機。這也是小勇士繼2024年遠赴南韓觀觀摩美國職棒大聯盟（MLB）後，再度近距離感受濃厚美式氛圍的現場賽事。本會『罕見小勇士』棒球隊自2018年成軍並參與LLB身障兒童公益棒球賽以來，至今已邁入第九個年頭，成功協助許多受限於身體條件的孩子突破自我，共享棒球運動的樂趣與感動。」

加入「罕見小勇士」棒球隊近六年的曾彥銘興奮地表示，平時熱愛棒球的他，最享受擊球瞬間的成就感，這次能到天母球場看比賽，並在球場上一睹副總統蕭美琴與美國貴賓的風采，讓他留下了難忘的回憶。而今年剛入隊的陳宥愷、陳羿彤姐弟檔在隊中擔任守備，弟弟宥愷興奮地分享自己最喜歡彩繪牆上的漢堡元素，姐姐羿彤則對棒球圖樣情有獨鍾；看著兒女展現笑容，同樣熱愛棒球的父親陳彥彤也有感而發地表示，以前總是一個人來看球，非常感謝Coupang酷澎的邀請，讓全家人能齊聚天母棒球場，一同體驗熱血沸騰的現場賽事。同樣是首度加入球隊的徐允澤，一到球場便展現對棒球的滿腔熱情，在酷澎專屬攤位的投球遊戲中玩得不亦樂乎，盡情享受專屬棒球之夜的魅力。

從首爾MLB到天母台美友好之夜！Coupang 酷澎二度啟動罕病兒「棒球圓夢計畫」（圖／Coupang 酷澎提供）

▲Coupang酷澎全球公關長Marisa Lee親赴內野座位區，與罕見小勇士成員及家人交流。

30公尺巨幅壁畫首亮相 藝術家Gonzo247盛讚台美文化交流
在熱血賽事之餘，球場側邊首度亮相的台美友誼壁畫 ，更為現場注入獨特的文化底蘊。美國休士頓藝術家Gonzo247表示：「延續與台北這座城市的深厚文化連結與創作交流，很榮幸再度受邀來台。 這面長30公尺、高3公尺的壁畫，是我抵達台北後歷時四天、耗時近28小時的傾力之作。這不單是一幅壁畫，更是一座透過創意凝聚彼此的文化橋樑。作品中不僅融入了台美共同的棒球語言，也展現了我家鄉休士頓身為『太空城』與傳統德州牛仔文化的獨特交會。然而，此行最深刻的體驗，是在現場與『罕見小勇士』、東園少棒代表隊成員的藝術交流。看著孩子們雀躍地分享自己喜愛的美式文化，那份純真與生氣蓬勃的希望令人動容。 」

藝術家Gonzo247本次亦深度參與「台美友好之夜：美國建國250週年 America Day x American Night Market」活動，一手打造包括主題視覺設計、特製啦啦隊服，以及開球貴賓身著充滿美國元素的特製球衣，球衣背後印上代表同慶美國建國里程碑的「250」號碼。

Coupang酷澎持續以行動展現企業的社會關懷，2024年3月曾邀請罕見疾病基金會罕見小勇士赴韓觀摩美國大聯盟賽事，推進兒少權益；2024年4月花蓮大地震曾捐款兩百萬台幣賑災，並赴花蓮協助改善災區弱勢兒童生活；2024年5月協助花蓮原住民兒童之家及天主教善牧基金會花蓮兒童之家災後修復與物資捐贈；2024年9月邀請「熊米屋愛心烘焙坊」學員前進Coupang酷澎物流中心協助發放糕餅，積極創造心智障礙者就業機會；2024年10月攜手勵馨基金會於桃園物流中心推廣兒童身體自主權工作坊。2025年1月及3月，分別捐贈價值逾百萬新台幣的優質母嬰用品給桃園市政府及家扶基金會。

從首爾MLB到天母台美友好之夜！Coupang 酷澎二度啟動罕病兒「棒球圓夢計畫」（圖／Coupang 酷澎提供）

▲Coupang酷澎全球公關長Marisa Lee親赴內野座位區，與罕見小勇士成員及家人溫馨交流並合影。

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