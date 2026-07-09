佀廣洋曾胖到120kg　萬美玲駁兒特權閃兵：其實他覺得當兵好酷

▲國民黨立委萬美玲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋爭議不斷，萬美玲今（9日）喊話外界不要再造謠。對於佀廣洋被傳因特權而未當兵，萬美玲表示，他的確沒有當兵，但不是拿什麼身體健康檢查的醫療證明，而是體檢時候站上那個磅秤，就很胖，在120公斤，所以體位上沒有辦法當兵；萬也說，其實佀廣洋是非常羨慕哥哥當兵的，因為他覺得「當兵好酷」。

萬美玲9日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，首度正面回應佀廣洋的爭議。萬美玲說，網路上最沸沸揚揚的是佀廣洋5歲在幼兒園對同學頭法塗白膠，以及國二時叫同學「阿醜」的綽號，她今年3、4月明確知道後，把兒子跟當時的老師、同學找來詢問，即使前者年代久遠，佀廣洋表示不記得，後者可能是因為彼此互相取綽號，但佀廣洋認為忽略同學的感受，所以都願意道歉。

「我向來的態度是，孩子有任何事情，其實我們就是要嚴加管教。」萬美玲說，但網路後來指控非常失控，包括她要求全校重考，讓她覺得荒謬至極，班上幾十人，這是可能的事情嗎？完全是沒有的事，另外還有佀廣洋考學測也可能是她去關說，讓她不知道從什麼地方回應起。

談到佀廣洋被傳因特權沒當兵，萬美玲表示，當兵絕對是應盡的國民義務喔，她有兩個兒子，在大兒子當兵的時候，全家去看他，「其實廣洋是非常羨慕他（哥哥）當兵的，他覺得，哇！當兵好酷」，但佀廣洋從小非常胖，「他其實沒有當兵沒有錯」，但不是拿什麼身體健康檢查的醫療證明，而是體檢時候站上那個磅秤，就很胖。

萬美玲表示，佀廣洋那時候120公斤，一直想減肥，但減來減去還是在110公斤以上，所以體位上沒有辦法當兵，所以這次被拿出來擴大攻擊，他也不意外，「因為這整個網路上面我真的覺得有點失控」。

至於針對網路上的指控是否要提告，萬美玲說，佀廣洋的聲明書上，針對造謠、抹黑的部分寫得很清楚，大家也可以看一下佀廣洋道歉的原因，希望大家不要再繼續造謠或攻擊。整件事當中，如果一直說不清楚，說完了大家也還要繼續攻擊，在司法的部分，很多支持者、律師已經在做一些整理。