強颱巴威來襲如何因應？一次搞懂「7件事」停電也不怕

▲面對颱風，除了可能帶來災情的風雨，停電也是不少民眾最擔心的問題。（示意圖／資料照，記者李毓康攝）

記者萬玟伶／綜合報導

強颱巴威來勢洶洶，除了可能帶來災情的風雨，停電也是不少民眾最擔心的問題。若遇上電力中斷，不只手機沒電、冰箱食物可能報銷，就連取得最新災情資訊都可能受到影響。美國專業停電監測單位提醒，平時就應準備好一套避難包，建議至少準備可維持3天的生活物資，真正遇到停電時才不會手忙腳亂。

先以3天需求準備 再依家中狀況調整

專家指出，避難包可先以「至少3天」的物資為基準，再依照居住地停電風險、家庭成員人數及需求增加準備量。其中最重要的是飲用水，每人每天建議準備約1加侖（約3.8公升）的水，除了飲用外，也要預留基本清潔使用。另外，也可準備電解質飲品或電解質粉，在高溫或長時間停電時補充水分。

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食物以常溫保存為主 別忘了手動開罐器

食物方面，建議準備至少3天份的常溫保存食品，例如罐頭、泡麵、即食食品、餅乾等，不需要冷藏也能食用。此外，許多人容易忽略「手動開罐器」的重要性，如果家中只有電動開罐器，一旦停電就可能無法使用。也可準備免洗餐具、垃圾袋，以及冰塊或保冷箱，延長食材保存時間。

手電筒比蠟燭更安全 最好「每個房間」都有

停電後最需要的就是照明設備，專家建議，每位成人或每個房間都準備一支手電筒，並確認家中備有足夠的電池。若需要煮飯、照顧家人或進行簡單修繕，可解放雙手的「頭燈」會比手持手電筒更方便。如果希望整個空間都有光線，也可準備LED露營燈或照明燈。

行動電源提前充飽 重要設備優先供電

除了照明，手機也是停電時最重要的工具之一，因此平時應將行動電源充飽電，並備妥充電線。如果家中有需要長時間供電的設備，例如路由器、筆記型電腦，或醫療器材如CPAP呼吸器，也可考慮準備便攜式儲能電源，在停電時提供短時間電力。另外，若有車輛，也可準備車用充電器，在必要時利用汽車替手機充電。

網路中斷也不怕 收音機、紙本電話都派上用場

停電時，不一定能順利使用手機或網路，因此除了手機外，也建議準備電池式收音機，方便接收最新天氣資訊與官方公告。同時，也可以事先列印重要聯絡人電話，包括家人、醫院、電力公司等，即使手機沒電，也能快速找到需要的聯絡方式。

家有長輩、小孩或毛孩 物資別忘了一起準備

除了基本生活用品，也要依照家庭成員調整內容，例如常備藥物、急救箱、體溫計、濕紙巾、酒精、衛生紙、女性生理用品等。若家中有嬰幼兒、長輩、寵物或需要固定服藥的人，也應另外準備奶粉、尿布、寵物飼料、飲水，以及足夠的藥品，避免停電期間臨時買不到。

少量現金、防水文件 平時先放進避難包

專家也提醒，停電期間部分商家可能因刷卡系統無法使用，只收現金，因此可準備一些小額鈔票備用。另外，身分證件、健保卡、保險資料、重要聯絡資訊及備用鑰匙等，也建議平常就集中放入防水袋或防水收納盒，需要時就能快速帶著走。