別賣我的台積電！桃園男欠國庫150萬遭扣股票　火速抱現金繳清

▲鄭姓男子欠稅百萬、積欠停車費挨罰，擔心名下台積電股票遭變賣，抱著百萬元現金至桃園分署一次繳清。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子積欠停車費，經催繳仍未繳納挨罰，另於去年間出售持有未滿2年房地產，經稅捐稽徵機關核定應補徵個人房屋土地交易所得稅150萬元，因鄭男均未繳納，經主管單位移送行政執行署桃園分署強制執行。桃園分署商請地政機關將鄭男名下之桃園區房地辦理查封登記，並扣押存款、股票。鄭男擔心台積電股票被強制執行拍賣，昨（8）抱著百萬元現金至分署一次繳清，解除股票遭變賣危機。



桃園分署指出，鄭男於2022年間，將機車停在龜山區文化二路上之收費停車處，未依規定繳費，遭裁罰600元；另鄭男於去年間以2,550萬元出售其持有未滿2年之北市大安區房地，逾期未繳納150萬元之個人房屋土地交易所得稅。桃園分署收案後，清查發現鄭男名下有位於桃園區之房屋土地，於今年6月間函請地政機關就鄭男名下不動產辦理查封登記，並扣押其名下之存款及股票。

▲桃園市鄭姓男子昨日帶著百萬元現金至桃園分署一次繳清。（圖／桃園分署提供）

鄭男收到查封通知及扣押命令後，可主動到場提出清償方案，但鄭男收受執行命令後，僅以電話聯繫承辦人，聲稱其將另覓現金繳納欠款，隨即了無音訊。由於鄭男名下有1張台積電股票，桃園分署遂執行零股以抵償欠款，就在證券公司收到變賣公文之際，鄭男始知事態嚴重，於昨日帶著百萬元現金到分署場繳清欠款，免除股票遭執行的危機。



桃園分署強調，分署依法務部行政執行署指示辦理「交通專案」，持續強力執行欠繳交通違規罰鍰案件，守護用路人的生命、身體及財產安全；提醒民眾，進行不動產交易若符合課稅條件，應依法如實申報並繳納個人房屋土地交易所得稅，切莫心存僥倖。桃園分署將持續針對交通違規及各項欠稅案件強力執行，收到罰單或稅單後應儘速繳納，以免財產遭到強制執行。